"Адские санкции": эксперт объяснил, как Запад может "задушить" экономику РФ

Экономические санкции действительно могли бы серьезно повлиять на РФ, считает Владимир Горбач.

https://glavred.info/economics/adskie-sankcii-ekspert-obyasnil-kak-zapad-mozhet-zadushit-ekonomiku-rf-10674011.html Ссылка скопирована

США могут ввести новые санкции / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявлений Горбача:

На Россию должно было быть наложено полное торговое эмбарго

Запад может полностью перекрыть морские проливы для РФ

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач прокомментировал вопрос о том, могут ли санкции повлиять на страну-агрессора РФ.

"По большому счету, экономическими санкциями, которые действительно могли бы серьезно повлиять на Россию, должно было быть полное торговое эмбарго. Это могло бы включать, например, полное перекрытие морских проливов - между Данией и Швецией, Босфора и Дарданелл в Турции", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

Однако, по словам эксперта, даже если бы это и произошло, у РФ все равно оставались бы северные порты: Архангельск, Мурманск, и порты Дальнего Востока, которые, скорее всего, оставались бы открытыми.

"Но даже к такому шагу Запад не готов. Мы уже наблюдаем санкционную политику Запада фактически 10 лет - с 2014 года. Они вводят санкции, постоянно угрожают "адскими" или еще более "адскими". Да, это ослабляет и истощает Россию, и без них нам было бы гораздо труднее. Это факт. Но, к большому сожалению, санкции не являются решающим фактором в этой войне", - отметил он.

Собеседник уточнил, что конфликт превращается в войну на истощение, которая является крайне невыгодной для всех ее участников - и для Украины тоже.

"Гораздо эффективнее было бы предоставить Украине масштабную оборонную помощь. Это создало бы паритет на линии фронта и сделало бы дальнейшее ведение войны бессмысленным для государства-агрессора. Они были бы вынуждены искать выход", - пояснил он.

/ Инфографика: Главред

Горбач добавил, что пока этого не происходит, Кремль полагается на саботаж со стороны Дональда Трампа и блокирование американской помощи Украине.

"Они рассчитывают, что через месяц, два, три, ситуация изменится в их пользу, и Украина истощится первой. Их ставка именно на это. Наша ставка - обратная: продержаться до того момента, когда истощится РФ", - резюмировал он.

Смотрите видео - интервью Владимира Горбача:

Санкции против РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Трамп может ввести новые санкции против РФ. Ограничения, вероятно, не будут включать новые банковские санкции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что контакты Европы и США по санкциям против РФ полностью провалились. Переговоры со США о совместной борьбе с уклонением Москвы от санкций провалились.

Как писал Главред, Трамп не исключает возможность введения новых тарифов против страны-агрессора России как средство давления для достижения мира.

Больше новостей:

Кто такой Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред