"Адские санкции": эксперт объяснил, как Запад может "задушить" экономику РФ

Главное из заявлений Горбача:
- На Россию должно было быть наложено полное торговое эмбарго
- Запад может полностью перекрыть морские проливы для РФ
Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач прокомментировал вопрос о том, могут ли санкции повлиять на страну-агрессора РФ.
"По большому счету, экономическими санкциями, которые действительно могли бы серьезно повлиять на Россию, должно было быть полное торговое эмбарго. Это могло бы включать, например, полное перекрытие морских проливов - между Данией и Швецией, Босфора и Дарданелл в Турции", - подчеркнул он в интервью Главреду.
Однако, по словам эксперта, даже если бы это и произошло, у РФ все равно оставались бы северные порты: Архангельск, Мурманск, и порты Дальнего Востока, которые, скорее всего, оставались бы открытыми.
"Но даже к такому шагу Запад не готов. Мы уже наблюдаем санкционную политику Запада фактически 10 лет - с 2014 года. Они вводят санкции, постоянно угрожают "адскими" или еще более "адскими". Да, это ослабляет и истощает Россию, и без них нам было бы гораздо труднее. Это факт. Но, к большому сожалению, санкции не являются решающим фактором в этой войне", - отметил он.
Собеседник уточнил, что конфликт превращается в войну на истощение, которая является крайне невыгодной для всех ее участников - и для Украины тоже.
"Гораздо эффективнее было бы предоставить Украине масштабную оборонную помощь. Это создало бы паритет на линии фронта и сделало бы дальнейшее ведение войны бессмысленным для государства-агрессора. Они были бы вынуждены искать выход", - пояснил он.
Горбач добавил, что пока этого не происходит, Кремль полагается на саботаж со стороны Дональда Трампа и блокирование американской помощи Украине.
"Они рассчитывают, что через месяц, два, три, ситуация изменится в их пользу, и Украина истощится первой. Их ставка именно на это. Наша ставка - обратная: продержаться до того момента, когда истощится РФ", - резюмировал он.
Смотрите видео - интервью Владимира Горбача:
Санкции против РФ - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что Трамп может ввести новые санкции против РФ. Ограничения, вероятно, не будут включать новые банковские санкции.
Напомним, ранее сообщалось о том, что контакты Европы и США по санкциям против РФ полностью провалились. Переговоры со США о совместной борьбе с уклонением Москвы от санкций провалились.
Как писал Главред, Трамп не исключает возможность введения новых тарифов против страны-агрессора России как средство давления для достижения мира.
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Кто такой Владимир Горбач
Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.
Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.
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