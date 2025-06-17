Цена упала более чем на 40%: в Украине стал доступнее сезонный овощ

Главное:
- В Украине переписали цены на молодой картофель
- Килограмм молодого картофеля можно купить менее чем за 37 гривен
Цены на продукты в Украине в течение последних месяцев в основном растут. Однако исключением в этом месяце стал молодой картофель - сезонный овощ, который в мае побил все рекорды.
Согласно данным Минфина, в прошлом месяце килограмм молодого картофеля можно было купить в среднем за 89,15 гривны. Однако, по состоянию на 17 июня, такое же количество молодого картофеля стоит 47,37 гривны. Таким образом цена на сезонный овощ уменьшилась примерно на 42%.
При этом, стоит отметить, что в украинских супермаркетах цены на молодой картофель достаточно существенно отличаются: в самом дешевом килограмм можно приобрести по 36,30 гривен, а самом дорогом - 64,99 гривны.
В то же время цена на обычный картофель наоборот постепенно поднимается вверх. Сейчас он стоит в среднем 35,90 гривен, хотя в мае цена была на уровне 34,75 гривен.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в Украине продолжают стремительно дешеветь тепличные огурцы. Очередное снижение цен связано с увеличением предложения овоща на рынке.
Ранее стало известно, что за последний месяц в Украине заметно подорожали говядина и курятина. Повышение цен на мясо вызвано целым комплексом факторов.
Накануне сообщалось, что в 2024-2025 годах посевные площади ржи в Украине продолжают сокращаться, и эта тенденция становится системной, что является одним из факторов подорожания хлеба.
Другие новости:
- "Такого не делал никто": один из банков начисляет кэшбек за зарплаты
- Евро резко подорожал: в Украине переписали цены на валюту
- "Спекуляции на валютном рынке": украинцев предупредили о резких скачках курса
Что за ведомство Минфин?
Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред