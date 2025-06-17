Цена упала более чем на 40%: в Украине стал доступнее сезонный овощ

На рынке заметно изменилась цена на один из базовых овощей.

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Цены на картофель в Украине заметно изменились / Колаж: Главред, фото: УНИАН

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В Украине переписали цены на молодой картофель

Килограмм молодого картофеля можно купить менее чем за 37 гривен

Цены на продукты в Украине в течение последних месяцев в основном растут. Однако исключением в этом месяце стал молодой картофель - сезонный овощ, который в мае побил все рекорды.

Согласно данным Минфина, в прошлом месяце килограмм молодого картофеля можно было купить в среднем за 89,15 гривны. Однако, по состоянию на 17 июня, такое же количество молодого картофеля стоит 47,37 гривны. Таким образом цена на сезонный овощ уменьшилась примерно на 42%.

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При этом, стоит отметить, что в украинских супермаркетах цены на молодой картофель достаточно существенно отличаются: в самом дешевом килограмм можно приобрести по 36,30 гривен, а самом дорогом - 64,99 гривны.

В то же время цена на обычный картофель наоборот постепенно поднимается вверх. Сейчас он стоит в среднем 35,90 гривен, хотя в мае цена была на уровне 34,75 гривен.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине продолжают стремительно дешеветь тепличные огурцы. Очередное снижение цен связано с увеличением предложения овоща на рынке.

Ранее стало известно, что за последний месяц в Украине заметно подорожали говядина и курятина. Повышение цен на мясо вызвано целым комплексом факторов.

Накануне сообщалось, что в 2024-2025 годах посевные площади ржи в Украине продолжают сокращаться, и эта тенденция становится системной, что является одним из факторов подорожания хлеба.

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