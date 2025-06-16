Цена стремительно летит в пропасть: популярный овощ в Украине дешевеет

Сейчас на украинском рынке молодая продукция дешевеет, старая - дорожает.

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Цена на огурцы в Украине падает / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Какие овощи в Украине дешевеют

С чем связано снижение цен на огурцы

В Украине продолжают стремительно дешеветь тепличные огурцы. Очередное снижение цен связано с увеличением предложения овоща на рынке. Об этом сообщают специалисты Украинского клуба аграрного бизнеса.

В отчете УКАБ говорится, что на оптовых рынках огурцы подешевели на 22% и теперь стоят около 41 гривны за килограмм. В магазинах средняя цена снизилась на 18% - до 65 гривен за килограмм.

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А вот помидоры пока держатся на стабильном уровне. На рынке преобладает импортная продукция, увеличение предложения от украинского производителя начнется с начала июля.

Аналитики прогнозируют, что цены на помидоры начнут постепенно снижаться во второй декаде лета. Сейчас же овощ стоит около 100 гривен за килограмм.

В целом цены на овощи демонстрируют сезонную динамику. В частности, молодая продукция дешевеет, старая - дорожает.

Например, стоимость лука репчатого растет в рознице и за последний месяц достигла 40 грн/кг. Прогнозируется, что цена начнет снижаться с увеличением предложения в июле.

Также растет стоимость на старый картофель. Это связано с тем, что запасы заканчиваются, а стоимость молодого еще довольно высока.

Объемы молодого картофеля увеличатся в конце июня.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты - последние новости

Напомним, за последний месяц в Украине заметно подорожали говядина и курятина. Так, стоимость говядины выросла на 6%. А цена на куриное филе поднялась на 11%, бедро курицы - на 28%, а тушка курицы - на 25%.

Тем временем во фруктово-ягодном сегменте продолжают снижаться цены на землянику садовую. Ее стоимость установлена на уровне 110-170 грн/кг. Также в очередной раз подешевела груша. Цены упали с 90-110 грн/кг до 85-100 грн/кг.

Как писал Главред, популярная ягода также подорожала. Цены на клубнику в Украине выросли на 50% по сравнению с прошлым годом. По состоянию на сегодня стоимость ягоды на украинских рынках колеблется в пределах 150-200 гривен.

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Что такое Украинский клуб аграрного бизнеса? "Украинский клуб аграрного бизнеса", также УКАБ - это объединение передовых агропромышленных компаний Украины. В 2019 году УКАБ уверенно удерживает статус ассоциации № 1 в АПК Украины, объединяя более 100 знаковых представителей отрасли - агрокомпаний и поставщиков сельхозресурсов, нацеленных на дальнейшее развитие отечественного агробизнеса. Деятельность УКАБ способствует эффективному ведению бизнеса в АПК Украины и охватывает практически все его процессы, от привлечения инвестиций до глобальных задач повышения эффективности работы аграрных компаний и разработки предложений по усовершенствованию аграрной политики. Клуб создан в 2007 году группой аграриев во главе с Натальей Погожевой и Алексом Лисситсой. Главный офис ассоциации находится в Киеве. Wikipedia

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