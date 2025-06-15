Цены рванут вверх уже осенью - любимый продукт может ощутимо подорожать

Летом в Украине ожидалось снижение цен на яйца из-за увеличения предложения, но пока что цены остаются стабильными или немного растут.

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Сколько будут стоить яйца до конца лета / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

Цены на яйца остаются стабильными или слегка растут

Экономить можно, покупая яйца поштучно без упаковки

Осенью цены на яйца могут вырасти

Летом в Украине ожидалось снижение стоимости яиц из-за увеличения их предложения на рынке. Однако цены остаются стабильными, или же демонстрируют незначительный рост. Об этом пишет Agronews.ua.

Один из способов, с помощью которого потребители могут сэкономить, - это поштучная продажа яиц во многих супермаркетах. Яйца предлагают в открытых картонных лотках без упаковки и бренда, что позволяет покупателям не переплачивать за упаковку или маркетинг. Как отметили в издании, такая экономия может достигать около 15 гривен за десяток яиц, в зависимости от торговой сети.

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Например, в сети "Варус" самая дешевая упаковка яиц категории С2 сейчас стоит 54,90 грн, в то время как десяток поштучных яиц без упаковки можно приобрести за 39,99 грн. Таким образом, разница в цене составляет почти 15 гривен, что позволяет покупателям купить дополнительно примерно три яйца за эту сумму.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Средняя цена на упаковку куриных яиц по состоянию на 10 июня колеблется в пределах 67,90-73,53 грн. Некоторые эксперты прогнозируют, что в ближайшее время цены могут даже повыситься из-за роста себестоимости производства - из-за подорожания кормов и энергоносителей.

Несмотря на это, в летний период ожидается, что цены будут оставаться на текущем уровне или постепенно снижаться благодаря увеличению объемов предложения от частных хозяйств и мелких фермеров.

"Мелкие фермеры повлияют на баланс между спросом и предложением, но это продлится недолго. Уже осенью ситуация может кардинально измениться", - говорится в материале.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, весенние заморозки существенно повредили урожай косточковых культур в Одесской области - черешни, вишни и абрикосов может быть на 50% меньше, а в отдельных районах урожай может вообще отсутствовать. Цены на фрукты, в частности садовую землянику, черешню, вишню и абрикосы, будут высокими из-за дополнительных расходов на защиту растений и борьбу с болезнями.

Также в Украине резко подешевела садовая земляника. По данным EastFruit, из-за увеличения предложения от местных хозяйств цены упали на 16% - до 90-160 грн/кг.

Кроме этого, цены на клубнику выросли на 50% по сравнению с прошлым годом - сейчас ягода стоит 150-200 грн за килограмм. По словам экономиста Дмитрия Шияна, из-за весенних заморозков, дождей и недостатка рабочей силы урожай существенно сократился.

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