Потеряно до 100% урожая: в Украине массово 'взлетят' цены на популярные фрукты

Кратко:
- Весенние заморозки снизили урожай косточковых культур
- Больше всего пострадали черешня, вишня и абрикосы
- Семечковые культуры (яблоки, груши, айва) пострадали меньше
Весенние заморозки существенно ударили по урожаю косточковых культур в Одесской области. Урожайность черешни, вишни и абрикосов в этом году может сократиться до 50%, а в отдельных районах, которые больше всего пострадали от холода, урожая может не быть вовсе. Об этом сообщили аналитики EastFruit.
"Примерно сохранен урожай до 70-80%, в зависимости от культуры и сорта, потому что многие садоводы переориентировались на новые сорта с более поздними сроками цветения. Они цвели уже при более благоприятной погоде", - рассказала профессор кафедры садоводства, виноградарства, биологии и химии Одесского государственного аграрного университета Ирина Ищенко в комментарии Новости.LIVE.видео дня
Менее серьезно пострадали семечковые культуры - яблоки, груши и айва. В то же время эксперты предупреждают, что из-за весенних холодов у части плодов может быть нетипичная форма: будут возникать деформации и перетяжки. Однако на вкусовые качества это влияния не окажет.
Температурные колебания также могут сказаться на сладости плодов. Как отмечает Ищенко, недостаток тепла замедляет накопление сахаров, ароматических и красящих веществ, из-за чего продукция может быть менее сладкой.
На рынках Одессы уже активно продают садовую землянику и черешню. В ближайшие недели ожидается появление вишни и абрикосов. В то же время эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на фрукты.
"Цена будет достаточно высокой из-за дополнительных затрат на защиту и подкормку растений, поскольку они находились в состоянии стресса. Кроме того, погодные условия способствовали развитию болезней, а средства защиты сейчас стоят дорого", - подчеркнула Ищенко.
Цены на продукты - новости Украины
Как сообщал Главред, в Украине продолжают расти цены на мясо. По данным Минфина, в июне говяжий гуляш подорожал до 346 грн/кг, говяжьи ребра - до 216,95 грн. Свинина также выросла в цене: шашлык стоит 288,50 грн/кг, грудинка - 211,65 грн.
Также в Киеве в этом сезоне цены на черешню выросли до рекордных за 10 лет - 300-650 грн/кг, иногда до 1200-1500 грн/кг на импорт. Причиной подорожания стала низкая урожайность - урожай составляет лишь 40% от прошлогоднего уровня.
Кроме этого, стремительно дешевеют тепличные огурцы из-за роста предложения, сообщают аналитики EastFruit. Сейчас цены упали на 15% за неделю - до 25-48 грн/кг. Более дешевые огурцы из летних теплиц продаются по 18 грн/кг.
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