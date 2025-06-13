Стоимость черешни в Украине рекордно подскочила: когда ждать обвала цен

Еще в середине мая на рынке присутствовала исключительно импортная черешня, и её стоимость достигала 1200–1500 грн за килограмм.

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Украинцев удивили цены на черешню / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Цены колеблются от 300 до 650 гривен за килограмм

Резкий рост цен объясняется рядом факторов

В этом сезоне стоимость черешни в Киеве стала неприятным сюрпризом для многих покупателей — цены колеблются от 300 до 650 гривен за килограмм.

Как сообщает "Главком", резкий рост цен объясняется рядом факторов, как внутренних, так и внешнеэкономических.

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Еще в середине мая на рынке присутствовала исключительно импортная черешня, и её стоимость достигала 1200–1500 грн за килограмм. Сейчас ягода заметно подешевела, однако даже при этом текущий уровень цен остается рекордным за последние 10 лет. Для сравнения:

в конце мая 2023 года черешню продавали по 135 грн/кг,

в 2020 году — 60 грн/кг,

в 2019 — 35 грн/кг,

а в 2016 — всего 25 грн/кг.

В сетевых супермаркетах столицы цены следующие:

в "Сільпо" — от 259 до 599 грн/кг в зависимости от поставщика,

в Metro — 549,90 грн/кг,

в Novus — 649 грн/кг.

По словам Олега Пендзина, директора Экономического дискуссионного клуба, одной из ключевых причин подорожания стала низкая урожайность. В этом году, по оценкам фермеров, урожай черешни составил лишь около 40% от прошлогоднего уровня.

"Если предложение падает — цены растут. В 2024 году стоимость черешни уже превышает прошлогоднюю на 50–60%. Если в прошлом году цена была около 110–130 гривен за килограмм, то в этом — она значительно выше", — прокомментировал эксперт.

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Как сообщал Главред, борщевой набор продолжает дорожать. Гендиректор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль рассказал, что остается высокой цена на картофель. В среднем, это 30-35 грн за килограмм.

Кроме того, вдвое подорожал сезонный овощ. В частности, цена на молодой картофель составляет от 69,90 до 93 грн за кг. В апреле килограмм такой картошки можно было купить за 42,60 грн.

В то же время подешевела белокочанная капуста. Причины – избыток капусты и слабые темпы продажи. Килограмм капусты можно купить за 24-32 гривны. Это на 20% дешевле, чем на прошлой неделе.

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Кто такой Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

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