В Украине рухнули цены на черешню: сколько она теперь стоит

Кратко:
- В Украине подешевела черешня
- Черешня стала резко дешевле на 50 грн за килограмм
Сезон черешни в Украине уже начался, но ознаменовался неудачей. Ее продают достаточно дорого. Впрочем, за последние два дня цена за 1 килограмм черешни резко снизилась с 200 до 150 гривен.
Как сообщает Agronews, данные мониторинга львовского оптового рынка Шувар показали, что цены на черешню по стране быстро снижаются.
К примеру, за последние два дня цена на ягоду, в среднем, снизилась с 200 до 150 грн за 1 кг.
Впрочем, даже несмотря на падение цен, цены на черешню – самые высокие за последние 10 лет. В прошлом году черешня 27 мая стоила 135 грн/кг., в 2020-м – 60 грн/кг., в 2019 – 35 грн/кг., а в 2016-м – 25 грн/кг.
Что интересно, неделю назад черешня была только импортной и продавалась по совсем космической цене – 1200-1500 грн за один килограмм.
Что с ценами на овощи - новости:
Как сообщал Главред, борщевой набор продолжает дорожать. Гендиректор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль рассказал, что остается высокой цена на картофель. В среднем, это 30-35 грн за килограмм.
Кроме того, вдвое подорожал сезонный овощ. В частности, цена на молодой картофель составляет от 69,90 до 93 грн за кг. В апреле килограмм такой картошки можно было купить за 42,60 грн.
В то же время подешевела белокочанная капуста. Причины – избыток капусты и слабые темпы продажи. Килограмм капусты можно купить за 24-32 гривны. Это на 20% дешевле, чем на прошлой неделе.
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Чем полезна черешня?
В ягоде много витамина В и клетчатки, которые нормализуют работу ЖКТ, улучшают метаболизм и помогают справиться с запорами. Растительные антиоксиданты в черешне способствуют легкому перевариванию жирной пищи. Поэтому она как нельзя лучше подходит на десерт после плотного обеда.
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