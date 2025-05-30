В Украине рухнули цены на черешню: сколько она теперь стоит

Цена за килограмм черешни в этом году бьет все рекорды.

https://glavred.info/economics/v-ukraine-ruhnuli-ceny-na-chereshnyu-skolko-ona-teper-stoit-10669223.html Ссылка скопирована

Черешня в Украине продается по цене 150 грн/кг / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Couleur, Pixabay/Hans

Кратко:

В Украине подешевела черешня

Черешня стала резко дешевле на 50 грн за килограмм

Сезон черешни в Украине уже начался, но ознаменовался неудачей. Ее продают достаточно дорого. Впрочем, за последние два дня цена за 1 килограмм черешни резко снизилась с 200 до 150 гривен.

Как сообщает Agronews, данные мониторинга львовского оптового рынка Шувар показали, что цены на черешню по стране быстро снижаются.

видео дня

К примеру, за последние два дня цена на ягоду, в среднем, снизилась с 200 до 150 грн за 1 кг.

Впрочем, даже несмотря на падение цен, цены на черешню – самые высокие за последние 10 лет. В прошлом году черешня 27 мая стоила 135 грн/кг., в 2020-м – 60 грн/кг., в 2019 – 35 грн/кг., а в 2016-м – 25 грн/кг.

Что интересно, неделю назад черешня была только импортной и продавалась по совсем космической цене – 1200-1500 грн за один килограмм.

Что с ценами на овощи - новости:

Как сообщал Главред, борщевой набор продолжает дорожать. Гендиректор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль рассказал, что остается высокой цена на картофель. В среднем, это 30-35 грн за килограмм.

Кроме того, вдвое подорожал сезонный овощ. В частности, цена на молодой картофель составляет от 69,90 до 93 грн за кг. В апреле килограмм такой картошки можно было купить за 42,60 грн.

В то же время подешевела белокочанная капуста. Причины – избыток капусты и слабые темпы продажи. Килограмм капусты можно купить за 24-32 гривны. Это на 20% дешевле, чем на прошлой неделе.

Другие новости:

Чем полезна черешня? В ягоде много витамина В и клетчатки, которые нормализуют работу ЖКТ, улучшают метаболизм и помогают справиться с запорами. Растительные антиоксиданты в черешне способствуют легкому перевариванию жирной пищи. Поэтому она как нельзя лучше подходит на десерт после плотного обеда.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред