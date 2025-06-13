Дешевле, чем в прошлом году: в Украине рекордно упали цены на популярный овощ

Коротко:
- Цены на тепличные огурцы продолжают падать
- Они поступают в продажу в среднем по 25-48грн/кг
- Огурцы уже в среднем на 15% дешевле, чем на прошлой неделе
В Украине продолжают стремительно дешеветь тепличные огурцы. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.
Отмечается, что очередное снижение цен в данном сегменте является традиционным, учитывая увеличение на рынке предложения этих овощей.
По словам аналитиков, крупные тепличные комбинаты вынуждены были пересмотреть цены на свою продукцию в сторону снижения. Так, к концу недели продажи тепличного огурца велись по 25-48грн/кг ($0,60-1,16/кг), что в среднем на 15% дешевле, чем в конце прошлой недели.
"Главной причиной ценового спада является довольно объемное предложение огурца из летних теплиц из хозяйств южного региона, который поступает в продажу в среднем по 18 грн/кг ($0,43/кг)", - говорится в сообщении.
Стоит добавить, что на сегодня отпускные цены на огурец в Украине уже в среднем на 17% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.
"Большинство крупных игроков рынка не исключают дальнейшего снижения цен в этом сегменте. Поскольку, предложение огурца из летних теплиц продолжает увеличиваться, а темпы сбыта этой продукции несколько снизились", - подытожили аналитики.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, с повышением цен в Украине некоторые категории продуктов стали роскошью для большой части населения. Среди них мясо, которое продолжает расти в стоимости.
Яйца в Украине также существенно подорожали, если оценивать за год. Так, согласно официальным данным, с мая-2024 по май-2025 их стоимость увеличилась на 86%.
В то же время, Всеукраинская ассоциация пекарей (ВАП) предполагает, что хлеб может подорожать на 20% уже к концу 2025 года. На это указывают несколько причин.
Читайте также:
- Украинкам пообещали до 150 тысяч грн: названо главное условие и сроки выплат
- Доллар рванул вниз, евро "упал" после исторического рекорда: курс валют на 16 июня
- Стоимость черешни в Украине рекордно подскочила: когда ждать обвала цен
Проект EastFruit
EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред