Дешевле, чем в прошлом году: в Украине рекордно упали цены на популярный овощ

Цены в этом сегменте могут снижаться и в дальнейшем.

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Цены на огурцы в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Коротко:

Цены на тепличные огурцы продолжают падать

Они поступают в продажу в среднем по 25-48грн/кг

Огурцы уже в среднем на 15% дешевле, чем на прошлой неделе

В Украине продолжают стремительно дешеветь тепличные огурцы. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что очередное снижение цен в данном сегменте является традиционным, учитывая увеличение на рынке предложения этих овощей.

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По словам аналитиков, крупные тепличные комбинаты вынуждены были пересмотреть цены на свою продукцию в сторону снижения. Так, к концу недели продажи тепличного огурца велись по 25-48грн/кг ($0,60-1,16/кг), что в среднем на 15% дешевле, чем в конце прошлой недели.

"Главной причиной ценового спада является довольно объемное предложение огурца из летних теплиц из хозяйств южного региона, который поступает в продажу в среднем по 18 грн/кг ($0,43/кг)", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что на сегодня отпускные цены на огурец в Украине уже в среднем на 17% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

"Большинство крупных игроков рынка не исключают дальнейшего снижения цен в этом сегменте. Поскольку, предложение огурца из летних теплиц продолжает увеличиваться, а темпы сбыта этой продукции несколько снизились", - подытожили аналитики.

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, с повышением цен в Украине некоторые категории продуктов стали роскошью для большой части населения. Среди них мясо, которое продолжает расти в стоимости.

Яйца в Украине также существенно подорожали, если оценивать за год. Так, согласно официальным данным, с мая-2024 по май-2025 их стоимость увеличилась на 86%.

В то же время, Всеукраинская ассоциация пекарей (ВАП) предполагает, что хлеб может подорожать на 20% уже к концу 2025 года. На это указывают несколько причин.

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