Цены упали уже на 38%: в Украине резко дешевеет популярный продукт

Кратко:
- Капуста нового урожая стремительно дешевеет
- Это связано с сезонным увеличением предложения продукции
- Также обильные осадки негативно сказались на качестве продукции
В Украине продолжают стремительно снижаться цены на капусту нового урожая. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Отмечается, что тенденция снижения цен в данном сегменте связана с сезонным увеличением предложения продукции из местных хозяйств, хотя темпы ее реализации остаются довольно сдержанными.
Так, по словам экспертов, причин снижения цен на эту продукцию несколько:
- во-первых, после периода сильных дождей с грозами и градом погода почти по всей территории страны стабилизировалась, на фоне чего увеличились объемы предложения капусты урожая 2025 года на рынке;
- во-вторых, повышенная влажность и обильные осадки негативно сказались на качестве продукции.
Известно, что сегодня большинство производителей предлагают капусту нового урожая к продаже по 13-22 грн/кг ($0,31-0,53/кг), что в среднем на 38% дешевле, чем раньше.
"Несмотря на обвал цен на капусту нового урожая, эту продукцию на украинских рынках все еще отгружают в среднем втрое дороже, чем в начале июня 2024 года", - говорится в сообщении.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, цены на продукты в Украине неприятно удивляют уже несколько месяцев подряд, особенно это касается сезонных овощей, фруктов и ягод. Из-за весенних заморозков стоимость черешни, земляники, вишни, слив, абрикосов и персиков может вырасти до 30%.
В то же время, в Украине начал дешеветь картофель. В мае за килограмм картофеля украинцы в среднем платили 34,75 гривни, в то время как сегодня в супермаркетах его можно купить уже за 30,90 гривен.
Кроме того, цены на яйца в Украине также изменились. По сравнению с серединой мая нефасованные яйца категории С1 подешевели сразу на 0,69 грн за штуку, а по сравнению с началом апреля стоимость яиц снизилась на 1,44 грн за штуку.
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