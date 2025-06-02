В Украине упали цены на яйца: сколько стоит десяток

Вы узнаете:
- Сколько сейчас стоит десяток яиц
- В каком супермаркете самые низкие цены на яйца
Цены на яйца в Украине изменились. По сравнению с серединой мая нефасованные яйца категории С1 подешевели сразу на 0,69 грн за штуку, а по сравнению с началом апреля стоимость яиц снизилась на 1,44 грн за штуку.
По состоянию на 1 июня крупные сети супермаркетов продавали яйца в среднем по 4,81 грн/штука (48,1 грн/десяток). В отдельных сетях такие яйца можно было купить по 4,35-5,7 грн/штука (43,5-57 грн/десяток), а именно:
- Auchan – 4,59 грн/шт. (45,9 грн/десяток);
- Novus – 4,35 грн/шт. (43,5 грн/десяток);
- МегаМаркет – 5,7 грн/шт. (57 грн/десяток);
- ЕКОмаркет – 4,59 грн/шт. (45,9 грн/десяток);
- Фора - 4,22 грн/шт.
Как пишет Минфин, цены на яйца в различных супермаркетах вечером 1 июня выглядели так:
По сравнению с серединой мая нефасованные яйца подешевели сразу на 0,69 грн/штука (6,9 грн/десяток).Тогда они стоили 5,5 грн/штука (55 грн/десяток).
В середине апреля продающиеся поштучно яйца стоили 5,95 грн (5,95 грн/десяток).Удешевление – 1,14 грн/штука (11,4 грн/десяток).
По сравнению с началом апреля стоимость яиц снизилась на 1,44 грн/штука (14,4 грн/десяток).Тогда они стоили 6,25 грн (62,5 грн/десяток).
Цены на яйца в Украине - последние новости
Как писал Главред, в Украине появились уникальные яйца с естественной цветной окраской, которая не требует окрашивания. Стоимость одного яйца с цветной скорлупой - примерно 15 гривен, что дороже обычных белых или коричневых. Однако это полностью натуральный продукт без каких-либо примесей.
Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль прогнозировал, что в мае может произойти новое снижение цен на яйца.
Отметим, за год цены на яйца в Украине существенно выросли. С апреля 2024 по апрель 2025 их стоимость увеличилась сразу на 74,6%.
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