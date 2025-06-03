Будут не по карману: украинцев предупредили о повышении цен на фрукты и овощи

Главное:
- К осени в Украине подорожают популярные фрукты
- Цены на кабачки и картофель повысят на 10-20%
Цены на продукты в Украине неприятно удивляют уже несколько месяцев подряд, особенно это касается сезонных овощей, фруктов и ягод. Из-за весенних заморозков стоимость черешни, земляники, вишни, слив, абрикосов и персиков может вырасти до 30%.
Об этом, как пишет Agronews.ua, рассказала директор Львовского департамента агропромышленного развития Людмила Гончаренко. По ее словам, повышение цен коснется и ранних овощей.
Из-за снижения урожайности цена на фрукты и ягоды повысится на 20-30% к осени, зато картофель, свекла и кабачки этим летом подорожают на 10-20%.
Причинами этого являются не только заморозки, но и повышение расходов на энергоносители, агрохимию, зарплату, топливо и антистрессанты для растений.
Повышение цен на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в украинских магазинах и на рынках появилась первая черешня сезона, но ее стоимость заставила покупателей хвататься за головы. Цены на эту ягоду иногда достигают 1400-1500 гривен за килограмм.
Ранее сообщалось, что в Украине дорожает мясо. Например, килограмм куриного бедра в Украине стоит в среднем 134,30 гривны, в то время как в прошлом месяце такое же количество мяса стоило 117,12 гривен.
Накануне стало известно, что цены на овощи в Украине продолжают расти, в частности, существенно дорожает "борщевой набор". Цены на свежий лук в Украине растут по сравнению с прошлым годом. Кроме того, существенно дорожает капуста.
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