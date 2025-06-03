Будут не по карману: украинцев предупредили о повышении цен на фрукты и овощи

Сэкономить на сезонных овощах и фруктах в этом году украинцам вряд ли удастся.

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Для многих украинцев этим летом овощи и фрукты станут роскошью / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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К осени в Украине подорожают популярные фрукты

Цены на кабачки и картофель повысят на 10-20%

Цены на продукты в Украине неприятно удивляют уже несколько месяцев подряд, особенно это касается сезонных овощей, фруктов и ягод. Из-за весенних заморозков стоимость черешни, земляники, вишни, слив, абрикосов и персиков может вырасти до 30%.

Об этом, как пишет Agronews.ua, рассказала директор Львовского департамента агропромышленного развития Людмила Гончаренко. По ее словам, повышение цен коснется и ранних овощей.

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Из-за снижения урожайности цена на фрукты и ягоды повысится на 20-30% к осени, зато картофель, свекла и кабачки этим летом подорожают на 10-20%.

Причинами этого являются не только заморозки, но и повышение расходов на энергоносители, агрохимию, зарплату, топливо и антистрессанты для растений.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Повышение цен на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в украинских магазинах и на рынках появилась первая черешня сезона, но ее стоимость заставила покупателей хвататься за головы. Цены на эту ягоду иногда достигают 1400-1500 гривен за килограмм.

Ранее сообщалось, что в Украине дорожает мясо. Например, килограмм куриного бедра в Украине стоит в среднем 134,30 гривны, в то время как в прошлом месяце такое же количество мяса стоило 117,12 гривен.

Накануне стало известно, что цены на овощи в Украине продолжают расти, в частности, существенно дорожает "борщевой набор". Цены на свежий лук в Украине растут по сравнению с прошлым годом. Кроме того, существенно дорожает капуста.

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