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В Украине продают поддельное топливо: какая область лидирует по нелегальным АЗС

Анна Ярославская
2 июня 2025, 11:44
687
Теневые игроки рынка избегают налогообложения и ​​грубо пренебрегают базовыми нормами безопасности.
АЗС, бензин
Ряд АЗС в Украине продают поддельное топливо / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Где больше всего в Украине заправок с фальсификатом
  • Какие нарушения фиксируются на нелегальных АЗС

По состоянию на май 2025 года в Украине насчитывается 428 АЗС с признаками нелегальной деятельности. Более 56% из них в пяти регионах. Среди прочих нарушений подобные АЗС продают поддельное топливо. Об этом сообщает Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) в Facebook.

Больше всего заправок с фальсификатом обнаружено во Львовской области. Там таких АЗС 87, что составляет сразу 20% от общего количества в Украине.

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Среди лидеров также Одесская и Киевская области. Там было обнаружено 47 (11% от общего количества) и 44 (10%) подпольных заправок соответственно.

В Ивано-Франковской области нелегальных заправок - 34 (8%), в Днепропетровской - 29 (7%).

"Это свидетельствует о хронической региональной концентрации проблемы. Несмотря на усилия государства, нелегальные АЗС продолжают функционировать. Подрывая экономику, конкурентоспособность легальных участников рынка и создавая угрозу гражданам и окружающей инфраструктуре", – отмечают в НАУ.

Нелегальные заправки в регионах Украины
Нелегальные заправки в регионах Украины / facebook.com/oilers.org.ua

Президент Нефтегазовой ассоциации Украины Ярослав Старовойтенко заявил, что теневые игроки рынка реализуют контрафактное горючее, избегают налогообложения, выплачивают зарплаты в конвертах и ​​грубо пренебрегают базовыми нормами безопасности — как для работников, так и для окружающих.

"За счет этого они предлагают горючее по ценам, где ниже себестоимости. Эта ситуация искажает рынок, ослабляет экономику и уменьшает финансовые ресурсы, необходимые для поддержки обороноспособности страны", – отметил он.

НАУ уже передала в Государственную налоговую службу имеющуюся информацию о местах расположения АЗС с признаками работы с нарушением действующего законодательства.

Топ-5 регионов по количеству нелегальных АЗС
Топ-5 регионов по количеству нелегальных АЗС / facebook.com/oilers.org.ua

Как писал Главред, топливный эксперт, основатель логистической группы компаний Prime Дмитрий Леушкин заявил, что до конца мая - начала июня украинским водителям не стоит заправляться на малых автозаправках. Существует риск приобрести некачественное топливо.

Совладелец сети АЗС UPG Владимир Петренко заявил, что если Украина и страна-агрессор Россия установят перемирие в Черном море, цены рынка импорта топлива обвалятся.

Цены на бензин в Украине скоро могут стать меньше. На это могут повлиять цены на нефть в мире. Если в течение апреля сниженная цена на нефть в мире удержится на таком уровне, как сейчас, то цены на бензин и дизель могут упасть на 3 гривны.

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