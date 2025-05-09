После нормы о 'спирте': эксперт назвал АЗС, которые лучше объезжать десятой дорогой

Водителям советуют быть бдительными до начала лета.

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Эксперт назвал АЗС, которые стоит объезжать десятой дорогой / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Ключевые тезисы эксперта:

До конца мая - начала июня не стоит заправляться на малых АЗС

Крупные сети уже имеют топливо с 5% биоэтанола

Мелкие АЗС могут использовать несертифицированные заменители

До конца мая - начала июня украинским водителям не стоит заправляться на малых автозаправках. Существует риск приобрести некачественное топливо. Об этом сообщил топливный эксперт, основатель логистической группы компаний "Prime" Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН.

"Я не советую никому заправляться на маленьких АЗС. Там почти на 100% нет качественного топлива. Очень большой вопрос, чем вы там сейчас заправитесь", - подчеркнул он. видео дня

По словам Леушкина, крупные сетевые АЗС успели законтрактовать необходимые объемы топлива с содержанием 5% биоэтанола - в соответствии с новыми законодательными требованиями. Зато мелкие заправки не имеют возможности быстро заключить подобные соглашения, из-за чего могут использовать несертифицированные заменители. Например, добавляют в бензин обычный спирт, чтобы формально соответствовать нормам. При этом те АЗС, которые вообще не выполняют новые требования, могут получить штрафы.

"Насколько я понимаю, сейчас дали указания экологической инспекции проверять. Они проверяют, выписывают штрафы. Все это еще будет через суд проходить... До настоящих выплат, видимо, дойдет к концу года", - рассказал Леушкин.

Эксперт прогнозирует, что ситуация на рынке стабилизируется в течение ближайших недель. По оценке Леушкина, бензин E5 (с добавлением 5% биоэтанола) появится в свободной продаже уже через неделю-две.

"К концу мая - началу июня как-то отрегулируется и будет четкое разделение на тех, кто продает качественное топливо, и тех, кто продает бог весть что. Самое интересное, что все будут в рамках закона, потому что в законе указано не менее 5%, а они добавят, например, 30%", - отметил он.

Эксперт отметил, что переход на бензин с биоэтанолом пока не повлиял на цены на АЗС, поскольку их сдерживает снижение мировых цен на нефть.

Цены на бензин - последние новости

Как сообщал Главред, с 1 мая в Украине на АЗС обязательно продается бензин с 5% биоэтанола - это требование Закона № 3769-IX. В то же время это требование не касается бензина с октановым числом 98+ и топлива для Минобороны и Госрезерва.

Также в Украине частично возобновили производство топлива и наладили поставки импортного бензина с биоспиртом, что стабилизирует рынок и позволит избежать резких ценовых скачков, заявил эксперт Станислав Игнатьев.

Кроме этого, в Украине выросли цены на бензин А-95 - 7 мая средняя стоимость составила 54,65 грн/л, что на 2 копейки больше, чем накануне. В то же время до конца недели возможно снижение цен на 1 грн/л.

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Кто такой Дмитрий Леушкин? Дмитрий Леушкин - основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.

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