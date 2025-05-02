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Существуют два фактора: эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в Украине

Анна Косик
2 мая 2025, 13:51
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На формирование цен будет влиять то, что Украина возобновила собственное производство.
бензин
В ближайшее время удара по кошелькам водителей не будет / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сказал Игнатьев:

  • Цены на топливо в Украине не будут расти
  • Украина наладила поставки топлива из-за рубежа

Украине частично удалось восстановить собственное производство топлива, что положительно отразится на ценах на АЗС. Об этом в эфире Эспрессо заявил председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

По его словам, Украина также наладила цепи поставок топлива из-за рубежа, в соответствии с чем топливо уже к нам поступает с биоспиртом.

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Эти два фактора влияют на то, что по прогнозу Игнатьева, на топливном рынке не должно быть в ближайшее время резких скачков цен на бензин.

При этом, не прогнозируется никаких существенных изменений в стоимости бензина, как украинского производства, так и импортного.

Цены на бензин в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что на прошлой неделе на топливном рынке Украины произошел скачок цен, связанный с обострением ситуации на Ближнем Востоке, что повлияло на нефтяные котировки.

Цена на нефть WTI 2000-2025 гг
Цена на нефть / Инфографика: Главред

Накануне сообщалось, что эксперт рынка топлива Сергей Куюн заявил о том, что никакого повышения цен на бензин после такого нововведения, как 5%-ное содержание биоэтанола, не произойдет.

Ранее стало известно, что украинский рынок топлива готовится к постепенной деэскалации торговой войны между США и Китаем, что может повлиять на стоимость нефти и, соответственно, на цены на АЗС Украины.

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Кто такой Станислав Игнатьев?

Станислав Игнатьев - председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и генеральный директор Solar Generation.

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