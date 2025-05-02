Существуют два фактора: эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в Украине

Что сказал Игнатьев:
- Цены на топливо в Украине не будут расти
- Украина наладила поставки топлива из-за рубежа
Украине частично удалось восстановить собственное производство топлива, что положительно отразится на ценах на АЗС. Об этом в эфире Эспрессо заявил председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.
По его словам, Украина также наладила цепи поставок топлива из-за рубежа, в соответствии с чем топливо уже к нам поступает с биоспиртом.
Эти два фактора влияют на то, что по прогнозу Игнатьева, на топливном рынке не должно быть в ближайшее время резких скачков цен на бензин.
При этом, не прогнозируется никаких существенных изменений в стоимости бензина, как украинского производства, так и импортного.
Цены на бензин в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что на прошлой неделе на топливном рынке Украины произошел скачок цен, связанный с обострением ситуации на Ближнем Востоке, что повлияло на нефтяные котировки.
Накануне сообщалось, что эксперт рынка топлива Сергей Куюн заявил о том, что никакого повышения цен на бензин после такого нововведения, как 5%-ное содержание биоэтанола, не произойдет.
Ранее стало известно, что украинский рынок топлива готовится к постепенной деэскалации торговой войны между США и Китаем, что может повлиять на стоимость нефти и, соответственно, на цены на АЗС Украины.
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Кто такой Станислав Игнатьев?
Станислав Игнатьев - председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и генеральный директор Solar Generation.
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