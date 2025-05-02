Курс доллара вырос: украинцы узнали об изменениях на межбанке и в обменниках

Главное:
- Доллар в обменных пунктах начал дорожать
- На межбанковском рынке курс доллара остаётся стабильным
Украинцы узнали новый курс валют – доллар в обменных пунктах начал дорожать, тогда как евро слегка снизился в цене.
По данным на утро, 2 мая, средний курс продажи доллара составил 41,80 грн., увеличившись на 10 копеек, информирует РБК-Украина.
Вместе с тем евро, напротив, подешевел на 5 копеек, опустившись до отметки 47,55 грн.
Вместе с тем в пунктах обмена доллар покупают в среднем по 41,30 грн., евро — по 46,85 грн.
Обратим внимание на то, что на межбанковском рынке курс доллара остаётся стабильным — на уровне 41,64–41,67 грн. за доллар (покупка-продажа), без изменений по сравнению с предыдущим днём.
Курс валют - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, насколько обесценится американская валюта и какая причина. Курс доллара к евро скоро может упасть, это отразится и на соотношении гривны к доллару.
Напомним, ранее эксперт ответил, какую валюту лучше покупать. Курс доллара может и дальше колебаться.
Как ранее сообщал Главред, курс внезапно "подскочил" - после восьмимесячного минимума доллар пошел на взлет.
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Что известно о долларе?
Доллар США или Американский доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Правом эмиссии обладает Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции центрального банка. Доллар США является основной резервной и самой распространенной валютой в мире. На него приходится до двух третей мировых национальных валютных запасов, сообщает Википедия.
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