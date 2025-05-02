Курс доллара вырос: украинцы узнали об изменениях на межбанке и в обменниках

На межбанковском рынке курс доллара остаётся стабильным, без изменений по сравнению с предыдущим днём.

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Украинцы узнали новый курс валют / Коллаж: Главред, фото: УНІАН

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Доллар в обменных пунктах начал дорожать

На межбанковском рынке курс доллара остаётся стабильным

Украинцы узнали новый курс валют – доллар в обменных пунктах начал дорожать, тогда как евро слегка снизился в цене.

По данным на утро, 2 мая, средний курс продажи доллара составил 41,80 грн., увеличившись на 10 копеек, информирует РБК-Украина.

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Вместе с тем евро, напротив, подешевел на 5 копеек, опустившись до отметки 47,55 грн.

/ Главред

Вместе с тем в пунктах обмена доллар покупают в среднем по 41,30 грн., евро — по 46,85 грн.

Обратим внимание на то, что на межбанковском рынке курс доллара остаётся стабильным — на уровне 41,64–41,67 грн. за доллар (покупка-продажа), без изменений по сравнению с предыдущим днём.

/ minfin.com.ua

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Как ранее сообщал Главред, курс внезапно "подскочил" - после восьмимесячного минимума доллар пошел на взлет.

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Что известно о долларе? Доллар США или Американский доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Правом эмиссии обладает Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции центрального банка. Доллар США является основной резервной и самой распространенной валютой в мире. На него приходится до двух третей мировых национальных валютных запасов, сообщает Википедия.

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