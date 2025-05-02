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Рынок удивил неожиданной тенденцией: в Украине зафиксирован валютный рекорд

Даяна Швец
2 мая 2025, 12:56
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Украинцы продали валюты на $1,877 млрд и купили на $2,066 млрд, чистая покупка составила $189,5 млн.
Рынок удивил неожиданной тенденцией: в Украине зафиксирован валютный рекорд
В апреле зафиксировано рекордное падение покупки / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

  • В апреле 2025 года в Украине зафиксировано существенное снижение спроса на валюту, что стало самым большим падением за последние месяцы
  • Объем покупки долларов в апреле упал на 73,7% по сравнению с мартом и стал самым низким с августа 2023 года

В апреле 2025 года в Украине наблюдалось существенное снижение спроса на валюту среди населения. По информации, обнародованной Национальным банком Украины, украинцы значительно уменьшили объемы покупки долларов - это стало рекордным и самым большим падением за последние месяцы.

В частности, граждане продали банкам валюту (наличную и безналичную) на сумму, эквивалентную $1,877 млрд, а приобрели - на $2,066 млрд. Таким образом, чистая покупка составила $189,5 млн.

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Примечательно, что по сравнению с мартом объем покупки долларов упал на 73,7%, а апрельский показатель стал самым низким с августа 2023 года, когда было приобретено лишь $148,5 млн. Всего с начала 2025 года украинцы потратили на покупку валюты $3,347 млрд.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

В середине апреля произошло нетипичное для рынка явление: впервые за восемь месяцев граждане продали больше валюты, чем купили. Это может, несомненно, свидетельствовать об изменениях в финансовых настроениях и поведении населения.

Курс доллара в наличном сегменте держался вблизи отметки 41,5 грн/доллар, а к концу месяца вырос до 41,75 грн. На межбанковском рынке, где основную роль играет регулятор, курс тоже повысился - на 10 копеек, до 41,50 грн/доллар.

Официальный курс в апреле колебался от 41,08 до 41,75 грн. За месяц он вырос на 9 копеек - с 41,47 до 41,56 грн/доллар. Это первое подорожание американской валюты с начала года.

Курс валют в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, по данным на утро, 2 мая, украинцы узнали об изменениях на межбанке и в обменниках. Доллар в обменных пунктах начал дорожать, тогда как евро слегка снизился в цене.

Также ранее сообщалось, насколько обесценится американская валюта. Вследствие решений Трампа курс доллара к евро скоро может упасть, это отразится и на соотношении гривны к доллару.

В то же время в апреле 2025 года Александр Савченко советовал обратить внимание на евро. По его словам, за последний месяц европейская валюта выросла. Сейчас за одно евро дают около 1,1 доллара, тогда как раньше было 1,6.

Больше экономических новостей:

Что такое Национальный банк Украины?

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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