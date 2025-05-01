Бензин со спиртом уже на АЗС: эксперты предупредили о росте цен и опасности для авто

Подорожания бензина после таких нововведений вряд ли удастся избежать, рассказал Главреду эксперт Косянчук.

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Стало известно, подорожает ли бензин в Украине после его разведения со спиртом/ коллаж: Главред, фото: freepik.com

Кратко:

В Украине с 1 мая уже должны продавать бензин с 5%-м содержанием биоэтанола

Эксперты говорят, что это может привести к подорожанию бензина

Также такой разведенный бензин подходит не для всех авто - это увеличивает риски для водителей

В Украине с 1 мая на автозаправочных станциях должны продавать бензин с 5%-м содержанием биоэтанола. Такое нововведение призвано улучшить экологию и экономику государства.

Именно с 1 мая вступает в силу норма Закона № 3769-IX, которая обязывает использовать жидкое биотопливо в автомобильных бензинах. Этим документом внесены изменения в Закон "Об альтернативных видах топлива", а именно - установлено минимальное обязательное содержание биоэтанола в бензине на уровне 5%.

Такое требование не распространяется на бензины с октановым числом 98 и выше, а также на топливо, которое будут покупать Государственное агентство резерва и Министерство обороны Украины.

Среди основных преимуществ такого нововведения - уменьшение вредных выбросов, поддержка национального производителя и усиление энергетической независимости Украины. Это решение также является частью евроинтеграционной политики Украины, ведь добавление биокомпонентов в бензины давно является нормой в Европе и США. Однако у такого решения есть и ряд недостатков и спорных вопросов, отмечают эксперты.

Как бензин с биоэтанолом может повлиять на автомобиль

Биоэтанол - это экологически чистый спирт, который изготавливается из растительного сырья, чаще всего, из кукурузы или пшеницы. В Украине базовым сырьем для производства может станет именно кукуруза, ведь ежегодно в нашем государстве выращивают и собирают десятки миллионов тонн этого продукта.

Согласно информации консалтинговой компании "НефтеРынок", содержание до 5% биоэтанола потенциально улучшает качество топлива, обеспечивая устойчивость к детонации и повышая производительность двигателя. Поскольку этанол имеет высокую теплоту испарения, это будет обеспечивать эффект охлаждения двигателя. Таким образом это повысит эффективность заполнения цилиндров, частично компенсируя меньшее количество энергии молекулы этанола по сравнению с углеводородами в бензине.

В компании отметили, что смеси бензина с этанолом, в которых содержание этанола составляет в пределах 5-10%, подходят для использования в большинстве обычных бензиновых двигателей без технических модификаций.

В то же время из-за таких нововведений может возрасти использование топлива, ведь молекула этанола дает меньше энергии, чем чистый бензин. Кроме этого, этанол может окисляться до уксусной кислоты, а это в свою очередь может стать причиной возникновения коррозии некоторых материалов в двигателях, в частности определенных металлов. Также этанол обладает способностью поглощать воду из окружающей среды, и из-за такой его особенности вода может накапливаться в баке, что может вызвать дополнительные проблемы для владельцев автомобилей.

Эксперт рынка топлива, директор Консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн в публикации на Facebook отметил, что АЗС должны ответственно отнестись к такому нововведению и перед тем, как продавать такой бензин, они должны тщательно зачистить резервуары.

"Спирт гигроскопичен, натягивает воду, что со временем может привести к расслоению на спирт, воду и низкооктановый бензин. Чтобы этого не произошло, надо зачистить резервуары на нефтебазах и АЗС, бензовозы, а также постоянно мониторить в дальнейшем, используя специальные маркеры воды. В крупных сетях эта работа продолжалась последний месяц минимум. Созданы штабы оперативного реагирования на различные ситуации. То есть без внимания ни один вопрос не останется. Честно, не знаю, что делают так называемые эконом-сети и другие периферийные игроки. Это все то, что по ценам ниже "Укрнафты". Те чудеса ценообразования связаны в том числе и с отсутствием систем контроля качества, соответствующего оборудования и персонала. Некоторые из них выбрали тактику производства спиртового бензина на нефтебазах. Что из этого будет, не знаю. Также не знаю, как там с технологической культурой, зачищает ли кто-то те резервуары, или полагается на русский "авось пронесет", - отметил эксперт.

Он порекомендовал водителям минимум в мае и июне воздержаться от покупки "дешевого" бензина, а также хранить чеки после покупки топлива и задавать вопросы в случае возникновения каких-то отклонений по качеству.

Кто такой Сергей Куюн? Сергей Куюн - директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом - главный редактор журнала "НефтьРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

Президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины", бизнесмен нефтегазовой сферы Леонид Косянчук рассказал Главреду, что многие автомобили, которые сегодня эксплуатируются в Украине, особенно те, что были выпущены до 2006 года, просто не приспособлены к такому составу топлива. Он отметил, что спирт - это растворитель, и он может вызвать разгерметизацию топливной системы: разъедать резиновые уплотнители бензопроводов и бензонасосов, повышая риск возгорания.

Эксперт пояснил, что более новые автомобили еще способны выдерживать эксплуатацию на топливе класса Евро-5, в частности с добавлением биоэтанола Е5 или Е10. Но даже в технических паспортах некоторых моделей прямо указано, что использование топлива типа Е10 снимает автомобиль с гарантии.

"Стоит отметить, что эта норма уже как минимум 7-8 лет активно продвигается на законодательном уровне. Ее главная цель - пролоббировать интересы производителей спирта, обеспечив им гарантированный сбыт некачественной продукции. Биоэтанол бывает двух основных классов качества - высшего и низшего. В Украине обычно производят биоэтанол низшего качества, что и создает дополнительные риски для потребителя. Ведь если к топливу добавляется обезвоженный спирт в небольшом количестве, это практически не влияет на его качество, поскольку обезвоженный спирт не имеет такой гигроскопичности (способности поглощать влагу), как необезвоженный. И это важно, ведь именно влажность создает проблемы", - отметил эксперт.

На практике это означает, что если вы заправились таким бензином и сразу поехали в Одессу или Львов и обратно - то максимум, с чем столкнетесь, это повышенный "жор" двигателя (ориентировочно на 12-17% в зависимости от качества топлива и содержания спирта), сказал эксперт. Но если вы залили бензин в бак, оставили авто в гараже, а вернулись к нему через две недели - у вас в баке будет уже не 95-й бензин, а максимум 90-й и вода.

"Бензины с содержанием спирта требуют высокой культуры хранения и продажи. В каждом резервуаре всегда присутствуют остатки - так называемая подтоварная вода. Если резервуар не очищен, и туда заливается топливо со спиртом, особенно с содержанием более 10%, происходит расслоение. Как результат - бензин теряет качество. Спирт добавляют потому, что он повышает октановое число - в среднем до 106. Но вместе с ним мы получаем и воду", - пояснил Леонид Косянчук.

Кто такой Леонид Косянчук Леонид Васильевич Косянчук - украинский эксперт в сфере нефтепродуктов, бизнесмен и общественный деятель. Президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины. Родился в 1954 году. Имеет высшее образование. В 1986-1988 годах принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С конца 1980-х годов работает в нефтегазовой отрасли, в частности возглавлял украинско-израильскую компанию "Минора", которая занималась поставками нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы. В 1997 году стал президентом ОАО "Нефтеэнергоинвест", специализировавшегося на фондовом рынке и торговле ценными бумагами. В 2006-2007 годах возглавлял департамент нефти и газа в Министерстве топлива и энергетики Украины. В украинских медиа активно комментирует ситуацию на рынке топлива в Украине.

Подорожает ли бензин после такого нововведения

Эксперт рынка топлива Сергей Куюн убежден, что никакого повышения цен на бензин после такого нововведения не произойдет.

В то же время по словам аналитика компании "НефтеРынок" Александра Сиренко цена на бензин скоро может даже уменьшиться. Он пояснил, что пока что украинские топливные компании не рискуют самостоятельно смешивать бензин с биоэтанолом, поэтому импортируют готовый бензин с биоэтанолом из Европы.

"Тот бензин с биоэтанолом, который сейчас поставляется к нам из-за рубежа - немного дороже 95-го бензина. Эта разница - небольшая. Это вопрос 5-20 долларов на тонне - это копейки на литре. Но, надо обратить внимание, что именно бензиновая составляющая пошла вниз из-за снижения цен на нефть и поэтому новое топливо должно быть в мае дешевле", - сказал Сиренко в комментарии РБК-Украина.

По его словам, в перспективе этанольная составляющая должна опускать цену, ведь Украина является мощным производителем этанола.

"Многие сети АЗС в Украине до конца этого года заключили контракты с европейскими НПЗ по покупке бензина с биоэтанолом. Когда эти контракты закончатся, мы будем брать из ЕС только бензины и добавлять наш биоэтанол в Украине", - пояснил Сиренко.

Кто такой Александр Сиренко? Александр Сиренко - украинский журналист и аналитик, занимающий должность главного редактора отраслевого издания "НефтеРынок". Специализируется на темах, связанных с рынком нефтепродуктов, автозаправочного ритейла, энергетической политики и топливной аналитики.

По словам президента Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины", бизнесмена нефтегазовой сферы Леонида Косянчука, сегодня 95% потребления бензина в Украине - это импорт. Некоторые европейские НПЗ, в частности Orlen Lietuva и MOL, уже начали производить специальный бензин с 5% биоэтанола именно для Украины. Это, соответственно, дополнительные логистические и производственные расходы, которые не могут не сказаться на цене топлива, отметил он.

"Повышение цены происходит преимущественно за счет введения авансового платежа для АЗС, потому что там действительно речь идет о 1-2 гривнах на литре - и это гарантированно добавляется к цене. Поэтому и в этом случае можно ожидать аналогичного повышения. Хотя, возможно, речь идет лишь о 20-40 копеек, если будут определенные основания для сдерживания цены. Но в целом подорожания вряд ли удастся избежать. Прежде всего потому, что сегодня на европейском рынке с начала месяца бензин уже подорожал на 39 долларов за тонну. Поэтому спиртосодержащий бензин только добавит к стоимости, ведь в Европе спирт дороже бензина", - рассказал Косянчук Главреду.

По его словам, даже если появятся объективные основания для снижения цен на заправках, этого не произойдет, потому что дополнительные расходы на выполнение закона будут переложены на плечи конечного потребителя, как и все налоги.

Смотрите видео о начале продаж в Украине бензина со спиртом:

Цены на бензин в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, цены на горючее в Украине упадут на 2-3 гривны за литр - эксперт озвучил условие. Стоимость горючего будет зависеть от геополитической ситуации в Украине.

Также ранее сообщалось, что с мая на АЗС Украины будут разбавлять бензин спиртом - стало известно, повлияет ли это на цены. Цена на рынке горючего будет зависеть не от биоэтанола, пояснил эксперт.

Напомним, украинский рынок горючего готовится к изменениям - стало известно, что будет с ценами на АЗС. На цены на украинских заправках будет влиять ситуация на мировом рынке.

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