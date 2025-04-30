Семьи погибших защитников Украины смогут получить компенсацию от государства

Те семьи, которые получили компенсацию в размере 2 миллионов гривен, получат доплату.

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Зеленский подписал закон о выплатах семьям погибших добровольцев / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, АрмияInform

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Зеленский подписал закон №12234, который вступит в силу 1 мая

Семьи украинских добровольцев, которые погибли, смогут получить большую компенсацию

С 1 мая 2025 года вступит в силу закон о выплатах семьям павших добровольцев компенсации на уровне с семьями погибших военнослужащих. Соответствующий документ подписал сегодня, 30 апреля, президент Украины Владимир Зеленский.

Как говорится в законе №12234, отныне будет обеспечен справедливый подход к определению размера единовременной денежной помощи семьям лиц, которые в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года погибли во время участия в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией России против Украины.

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Поэтому семьи гражданских, погибших при обороне Украины, будут получать 15 миллионов гривен единовременного денежного пособия, хотя ранее для них была предусмотрена выплата только 2 миллионов гривен.

Важно, что семьи, которым уже выплатили помощь в меньших объемах, получат доплату с учетом полученной суммы.

Кроме этого в законе предусматривается, что семьи погибших добровольцев могут получить статус членов семьи Защитника или Защитницы Украины предоставив справку о непосредственном участии погибшего лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией России против Украины.

Выплаты военным и их семьям - что известно

Напомним, в Украине вступили в силу изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Документ предусматривает сохранение денежного обеспечения за пропавшим без вести или пленным военнослужащим. Такое денежное обеспечение и другие выплаты получит семья военнослужащего.

Ранее Главред писал, что военнослужащие Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины в возрасте до 24 лет смогут получить миллион гривен за службу.

Накануне Министерство финансов Украины заверило, что все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме уже более трех лет полномасштабной войны.

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Что предусматривает Закон Украины №12234? Закон Украины №12234, принятый Верховной Радой 15 апреля 2025 года и подписанный Президентом 30 апреля 2025 года, вносит изменения в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Его цель - обеспечить справедливый подход к назначению единовременной денежной помощи семьям погибших Защитников и Защитниц Украины. Основные положения закона: Установлена фиксированная сумма единовременной денежной помощи 15 миллионов гривен для семей как военнослужащих, так и гражданских добровольцев, погибших во время защиты Украины. Помощь предоставляется семьям лиц, погибших или умерших в результате травм или заболеваний, полученных во время непосредственного участия в боевых действиях. Это исключает из перечня получателей семьи пропавших без вести, которые ранее имели право на такую помощь. Судебно-юридическая газета Основанием для предоставления статуса члена семьи погибшего является справка о непосредственном участии в боевых действиях, выданная соответствующим командиром или начальником воинской части либо правоохранительного органа. Семьи, которые уже получили меньшие суммы компенсации, имеют право на доплату до 15 миллионов гривен, с учетом ранее выплаченной помощи.

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