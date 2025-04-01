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В Украине установили новые правила выплат военным: кто получит 1 млн гривен

Руслана Заклинская
1 апреля 2025, 20:19
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Действие экспериментального проекта "Контракт 18-24" расширили, заявил Тарас Мельничук.
В Украине установили новые правила выплат военным: кто получит 1 млн гривен
Миллионные выплаты военным / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 10 отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс"

Главное:

  • Действие проекта "Контракт 18-24" расширили на Нацгвардию и Госпогранслужбу
  • Они смогут получить миллион гривен за службу
  • Генштаб ВСУ, Нацгвардия и Госпогранслужба самостоятельно будут утверждать перечень должностей для военных в возрасте 18-25 лет

Военнослужащие Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины в возрасте до 24 лет смогут получить миллион гривен за службу. Ранее эти средства предоставляли только военнослужащим Вооруженных сил Украины. Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram.

По его словам, соответствующие изменения в правительственное постановление были внесены 1 апреля. Этим решением расширили действие экспериментального проекта "Контракт 18-24", направленного на повышение мотивации молодежи к службе в армии.

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Если раньше выплату предоставляли только контрактникам ВСУ, то постановлением ее гарантировали также военнослужащим Нацгвардии и Госпогранслужбы. Это денежное вознаграждение является одноразовым и выплачивается военнослужащим рядового, сержантского и старшинского состава, которые:

  • были приняты или призваны на службу во время военного положения (с 24 февраля 2022 года) и не достигли 25 лет;
  • отслужили в боевых условиях не менее шести месяцев (если этот срок меньше, выплата осуществляется пропорционально времени службы, из расчета 1/6 от 1 млн грн за каждые 30 дней непосредственного участия в боевых действиях);
  • принимали непосредственное участие в боевых действиях на временно оккупированных территориях, в "серой зоне" или на территории государства-агрессора.

Правительство также изменило подход к определению должностей. Отныне Генеральный штаб ВСУ, Нацгвардия и Госпогранслужба самостоятельно будут утверждать перечень штатных позиций для военнослужащих в возрасте 18-25 лет, которые подписывают контракт.

Кроме того, Кабмин упростил процесс прохождения медосмотра, в частности процедуру обследования у психиатра.

Контракт для людей 18-24 лет - новости по теме

Напомним, в Украине планируют привлечь больше молодежи в армию через однолетний контракт для лиц в возрасте от 18 до 24 лет. Контракт предусматривает выплаты до 2 млн грн в год, компенсацию жилья, медицинское обеспечение, льготы на коммунальные услуги, а также ипотеку 0% годовых после службы.

Министерство обороны Украины запустило 11 февраля проект "Контракт 18-24" для граждан в возрасте 18-24 года, желающих присоединиться к Силам обороны на год. Участники получат финансовое вознаграждение, боевую подготовку по стандартам НАТО, социальные гарантии и возможность личного развития.

Как сообщал Главред, добровольцы ВСУ в возрасте до 25 лет, которые вступили в войска до вступления в силу новых условий контракта, могут получить единовременную выплату в размере 1 млн гривен. Для этого необходимо обратиться к командирам и узнать алгоритм получения этого вознаграждения.

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Кто такой Тарас Мельничук?

Тарас Мельничук - украинский государственный служащий, юрист, доктор философии, постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины, руководитель Секретариата депутатской фракции Слуга народа в Верховной Раде Украины, пишет Википедия.

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