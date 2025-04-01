В Украине установили новые правила выплат военным: кто получит 1 млн гривен

Главное:
- Действие проекта "Контракт 18-24" расширили на Нацгвардию и Госпогранслужбу
- Они смогут получить миллион гривен за службу
- Генштаб ВСУ, Нацгвардия и Госпогранслужба самостоятельно будут утверждать перечень должностей для военных в возрасте 18-25 лет
Военнослужащие Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины в возрасте до 24 лет смогут получить миллион гривен за службу. Ранее эти средства предоставляли только военнослужащим Вооруженных сил Украины. Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram.
По его словам, соответствующие изменения в правительственное постановление были внесены 1 апреля. Этим решением расширили действие экспериментального проекта "Контракт 18-24", направленного на повышение мотивации молодежи к службе в армии.
Если раньше выплату предоставляли только контрактникам ВСУ, то постановлением ее гарантировали также военнослужащим Нацгвардии и Госпогранслужбы. Это денежное вознаграждение является одноразовым и выплачивается военнослужащим рядового, сержантского и старшинского состава, которые:
- были приняты или призваны на службу во время военного положения (с 24 февраля 2022 года) и не достигли 25 лет;
- отслужили в боевых условиях не менее шести месяцев (если этот срок меньше, выплата осуществляется пропорционально времени службы, из расчета 1/6 от 1 млн грн за каждые 30 дней непосредственного участия в боевых действиях);
- принимали непосредственное участие в боевых действиях на временно оккупированных территориях, в "серой зоне" или на территории государства-агрессора.
Правительство также изменило подход к определению должностей. Отныне Генеральный штаб ВСУ, Нацгвардия и Госпогранслужба самостоятельно будут утверждать перечень штатных позиций для военнослужащих в возрасте 18-25 лет, которые подписывают контракт.
Кроме того, Кабмин упростил процесс прохождения медосмотра, в частности процедуру обследования у психиатра.
Контракт для людей 18-24 лет - новости по теме
Напомним, в Украине планируют привлечь больше молодежи в армию через однолетний контракт для лиц в возрасте от 18 до 24 лет. Контракт предусматривает выплаты до 2 млн грн в год, компенсацию жилья, медицинское обеспечение, льготы на коммунальные услуги, а также ипотеку 0% годовых после службы.
Министерство обороны Украины запустило 11 февраля проект "Контракт 18-24" для граждан в возрасте 18-24 года, желающих присоединиться к Силам обороны на год. Участники получат финансовое вознаграждение, боевую подготовку по стандартам НАТО, социальные гарантии и возможность личного развития.
Как сообщал Главред, добровольцы ВСУ в возрасте до 25 лет, которые вступили в войска до вступления в силу новых условий контракта, могут получить единовременную выплату в размере 1 млн гривен. Для этого необходимо обратиться к командирам и узнать алгоритм получения этого вознаграждения.
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Кто такой Тарас Мельничук?
Тарас Мельничук - украинский государственный служащий, юрист, доктор философии, постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины, руководитель Секретариата депутатской фракции Слуга народа в Верховной Раде Украины, пишет Википедия.
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