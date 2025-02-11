Выезд за границу и 2 миллиона гривен: в Минобороны запустили контракт для 18-24-летних

Коротко:
- В Минобороны запустили проект добровольной мобилизации для военнообязанных в возрасте от 18 до 24 лет
- Стали известны условия контракта для граждан в возрасте от 18 до 24 лет
Министерство обороны Украины официально запустило проект "Контракт 18-24" - добровольную инициативу для граждан в возрасте 18-24 года, желающих присоединиться к Силам обороны на год. Об этом говорится на сайте Минобороны.
Участники получат достойное финансовое вознаграждение, боевую подготовку по стандартам НАТО и социальные гарантии, которых не предлагает ни одна гражданская профессия.
Отмечается, что ключевой принцип проекта - добровольность. Контракт заключается сознательно, позволяя не только сделать вклад в защиту страны, но и получить новые возможности для личного развития.
"Контракт 18-24 - это не принуждение, не мобилизация и не обязанность. Это возможность для людей сделать сознательный выбор, получить боевой опыт и финансовую стабильность всего за один год. Доброволец сам решает: продолжать службу или вернуться к гражданской жизни, имея уникальные перспективы", - отметил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Что предусматривает контракт для военнообязанных в возрасте от 18 до 24 лет:
- Контракт на 1 000 000 грн - 200 000 грн сразу при подписании контракта и 800 000 грн выплат двумя частями на время действия контракта
- Дополнительно до 120 000 грн/месяц + доплаты за боевые задачи
- До 2 000 000 грн в год
- Самостоятельный выбор части и специальности
- Компенсация жилья в течение службы
- Медицинское обеспечение + стоматология и зубопротезирование
- Ипотека 0.0% годовых после окончания контракта ("еОселя")
- Бесплатный проезд и коммунальные льготы и льготы на коммунальные услуги
- Обучение в учебных заведениях в пределах квот за средства государства, после окончания контракта
- Право на выезд за границу после 1 года службы
- Освобождение от призыва на 1 год после окончания контракта
- Возможность самостоятельно выбрать место прохождения ВЛК
- Обязательная усиленная подготовка в течение 3 месяцев после подписания контракта
Кроме того, законом предусмотрено освобождение от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта.
"Мы создаем условия, в которых служба становится престижной и конкурентной. Украинцы, которые присоединятся к Силам обороны, получат все необходимое: лучшую подготовку, высокий уровень зарплат, социальные гарантии и возможности для карьерного роста", - добавил Рустем Умеров.
В Минобороны отметили, что подать заявку можно на сайте 18-24.army.gov.ua или через приложение "Резерв+" после ближайшего обновления. После этого - консультация с рекрутером, подписание контракта и подготовка в боевых подразделениях.
"Украинская армия меняется. Она становится современной, сильной и гибкой. "Контракт 18-24" - это один из шагов к формированию профессионального войска нового уровня, где каждый доброволец - это ценность и сила нашей обороны", - подытожил глава Минобороны.
Мобилизация в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 10 февраля президент Владимир Зеленский подробно объяснил инициативу о введении годового контракта для привлечения в армию украинцев в возрасте 18-25 лет,.
Украинская власть рассматривает возможность увеличения количества молодежи в армии, в частности через специальный однолетний контракт для лиц в возрасте 18-24 лет. В интервью Reuters 7 февраля Зеленский подчеркнул, что это не является принудительной мобилизацией.
В то же время в Украине могут снизить призывной возраст до 21 года. Как отметил бывший советник Валерия Залужного, генерал-майор Виктор Назаров в интервью BBC News Украина, страна, вероятно, будет вынуждена постепенно уменьшать призывной возраст, поскольку Россия за счет мобилизации и привлечения наемников из КНДР может поддерживать высокую интенсивность боевых действий.
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Кто такой Рустем Умеров
Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.
С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым".
В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.
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