Выезд за границу и 2 миллиона гривен: в Минобороны запустили контракт для 18-24-летних

В Минобороны анонсировали значительный перечень социальных гарантий и льгот для всех участников "контракта 18-24" и подготовку по стандартам НАТО.

https://glavred.info/ukraine/vijizd-za-kordon-ta-2-milyoni-na-rik-v-minoboroni-zapustili-noviy-format-sluzhbi-10638764.html Ссылка скопирована

В Минобороны запустили контракт для 18-24-летних / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Коротко:

В Минобороны запустили проект добровольной мобилизации для военнообязанных в возрасте от 18 до 24 лет

Стали известны условия контракта для граждан в возрасте от 18 до 24 лет

Министерство обороны Украины официально запустило проект "Контракт 18-24" - добровольную инициативу для граждан в возрасте 18-24 года, желающих присоединиться к Силам обороны на год. Об этом говорится на сайте Минобороны.

Участники получат достойное финансовое вознаграждение, боевую подготовку по стандартам НАТО и социальные гарантии, которых не предлагает ни одна гражданская профессия.

видео дня

Отмечается, что ключевой принцип проекта - добровольность. Контракт заключается сознательно, позволяя не только сделать вклад в защиту страны, но и получить новые возможности для личного развития.

"Контракт 18-24 - это не принуждение, не мобилизация и не обязанность. Это возможность для людей сделать сознательный выбор, получить боевой опыт и финансовую стабильность всего за один год. Доброволец сам решает: продолжать службу или вернуться к гражданской жизни, имея уникальные перспективы", - отметил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Что предусматривает контракт для военнообязанных в возрасте от 18 до 24 лет:

Контракт на 1 000 000 грн - 200 000 грн сразу при подписании контракта и 800 000 грн выплат двумя частями на время действия контракта

Дополнительно до 120 000 грн/месяц + доплаты за боевые задачи

До 2 000 000 грн в год

Самостоятельный выбор части и специальности

Компенсация жилья в течение службы

Медицинское обеспечение + стоматология и зубопротезирование

Ипотека 0.0% годовых после окончания контракта ("еОселя")

Бесплатный проезд и коммунальные льготы и льготы на коммунальные услуги

Обучение в учебных заведениях в пределах квот за средства государства, после окончания контракта

Право на выезд за границу после 1 года службы

Освобождение от призыва на 1 год после окончания контракта

Возможность самостоятельно выбрать место прохождения ВЛК

Обязательная усиленная подготовка в течение 3 месяцев после подписания контракта

Кроме того, законом предусмотрено освобождение от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта.

"Мы создаем условия, в которых служба становится престижной и конкурентной. Украинцы, которые присоединятся к Силам обороны, получат все необходимое: лучшую подготовку, высокий уровень зарплат, социальные гарантии и возможности для карьерного роста", - добавил Рустем Умеров.

В Минобороны отметили, что подать заявку можно на сайте 18-24.army.gov.ua или через приложение "Резерв+" после ближайшего обновления. После этого - консультация с рекрутером, подписание контракта и подготовка в боевых подразделениях.

"Украинская армия меняется. Она становится современной, сильной и гибкой. "Контракт 18-24" - это один из шагов к формированию профессионального войска нового уровня, где каждый доброволец - это ценность и сила нашей обороны", - подытожил глава Минобороны.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 10 февраля президент Владимир Зеленский подробно объяснил инициативу о введении годового контракта для привлечения в армию украинцев в возрасте 18-25 лет,.

Украинская власть рассматривает возможность увеличения количества молодежи в армии, в частности через специальный однолетний контракт для лиц в возрасте 18-24 лет. В интервью Reuters 7 февраля Зеленский подчеркнул, что это не является принудительной мобилизацией.

В то же время в Украине могут снизить призывной возраст до 21 года. Как отметил бывший советник Валерия Залужного, генерал-майор Виктор Назаров в интервью BBC News Украина, страна, вероятно, будет вынуждена постепенно уменьшать призывной возраст, поскольку Россия за счет мобилизации и привлечения наемников из КНДР может поддерживать высокую интенсивность боевых действий.

Другие новости:

Кто такой Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред