В Пентагоне оценили вероятность отправки войск США в Украину

Дональд Трамп надеется на скорое заключение соглашения о прекращении войны, подчеркнул Питер Хегсет.

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В США прокомментировали вероятность ввода войск в Украину / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

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Трамп надеется на скорое заключение соглашения о прекращении войны

США не намерены отправлять свои войска в Украину

Новый министр обороны США Питер Хегсет прокомментировал вероятность отправки американских войск в Украину.

США не намерены отправлять свои войска в Украину, подчеркнул он во время общения с журналистами в Штутгарте.

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В ответ на вопрос о том, будет ли администрация Дональда Трампа открытой к отправке американских войск в Украину - в частности, для того, чтобы отслеживать поставки оружия, глава оборонного ведомства США ответил: "Мы не посылаем американские войска в Украину".

Кроме этого, шеф Пентагона также добавил, что президент Трамп надеется на скорое заключение соглашения о прекращении войны РФ против Украины.

Ранее информацию о вероятности размещения в Украине иностранного миротворческого контингента прокомментировал народный депутат, член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский. Он напомнил, что Конституция запрещает размещение на территории Украины иностранных военных баз.

Напомним, в Германии сделали важное заявление по вопросу миротворцев. В ФРГ "рассматриваются все опции", подчеркнул Борис Писториус.

Как сообщал Главред, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.

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Что такое Пентагон? Пентагон - это здание Министерства обороны США в форме пятиугольника. Расположен в штате Вирджиния вблизи Вашингтона. Также Пентагоном называют именно Министерство обороны США. Самое большое офисное здание в мире. В Пентагоне Министерство обороны США принимает важнейшие военные решения, пишет Википедия.

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