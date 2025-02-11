В Пентагоне оценили вероятность отправки войск США в Украину

Ключевое:
- Трамп надеется на скорое заключение соглашения о прекращении войны
- США не намерены отправлять свои войска в Украину
Новый министр обороны США Питер Хегсет прокомментировал вероятность отправки американских войск в Украину.
США не намерены отправлять свои войска в Украину, подчеркнул он во время общения с журналистами в Штутгарте.
В ответ на вопрос о том, будет ли администрация Дональда Трампа открытой к отправке американских войск в Украину - в частности, для того, чтобы отслеживать поставки оружия, глава оборонного ведомства США ответил: "Мы не посылаем американские войска в Украину".
Кроме этого, шеф Пентагона также добавил, что президент Трамп надеется на скорое заключение соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
Ранее информацию о вероятности размещения в Украине иностранного миротворческого контингента прокомментировал народный депутат, член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский. Он напомнил, что Конституция запрещает размещение на территории Украины иностранных военных баз.
Напомним, в Германии сделали важное заявление по вопросу миротворцев. В ФРГ "рассматриваются все опции", подчеркнул Борис Писториус.
Как сообщал Главред, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.
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Что такое Пентагон?
Пентагон - это здание Министерства обороны США в форме пятиугольника. Расположен в штате Вирджиния вблизи Вашингтона. Также Пентагоном называют именно Министерство обороны США. Самое большое офисное здание в мире. В Пентагоне Министерство обороны США принимает важнейшие военные решения, пишет Википедия.
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