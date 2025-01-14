Ввод миротворцев в Украину: в Германии сделали важное заявление

В ФРГ "рассматриваются все опции", подчеркнул Борис Писториус.

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В Украину могут ввести иностранные войска / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/NATO

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В Германии рассматривают все опции

Переговоры о вводе миротворцев не будут публичными

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал вопрос вероятности размещения иностранных войск в Украине.

По его словам, это вопрос переговоров между Украиной, Россией и другими странами, сказал он во время общения с прессой в Киеве, передает "Укринформ".

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"Мы не обсуждали это сегодня, потому что сейчас не время. Если бы мы это и сделали, то мы бы не говорили об этом публично, потому что речь идет о переговорах между Украиной, Россией и другими странами. Было бы не очень разумно говорить о наших позициях заблаговременно", - сказал Писториус.

В то же время он добавил, что "рассматриваются все опции".

"Мы рассматриваем все опции, но не говорим об этом", - сказал немецкий министр обороны.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину. "Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Как сообщал Главред, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.

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Кто такой Борис Писториус? Борис Писториус - немецкий политик Социал-демократической партии, Федеральный министр обороны с 19 января 2023 года. С ноября 2006 года по февраль 2013 года - бургомистр Оснабрюка, а с февраля 2013 по январь 2023 года - министр внутренних дел и спорта Нижней Саксонии. С ноября 2017 года - член парламента земли Нижняя Саксония, пишет Википедия.

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