Завершение войны и ввод миротворцев: в Раде раскрыли вероятный сценарий

Конституция позволяет размещение иностранных военных формирований на территории Украины.

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В Украине не исключают ввода миротворцев / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, ua.depositphotos.com

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Есть вероятности размещения в Украине иностранных миротворцев

Существует два вероятных варианта завершения войны

Информацию о вероятности размещения в Украине иностранного миротворческого контингента прокомментировал народный депутат, член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский.

Как напомнил он в интервью Radio NV, Конституция запрещает размещение на территории Украины иностранных военных баз.

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Вместе с тем статья 85 основного закона страны говорит, что решение о направлении подразделений Вооруженных сил в другие государства, так же, как и предоставление согласия на присутствие в Украине войск иностранных стран, принимает Верховная Рада, отметил нардеп.

То есть, фактически, Конституция позволяет размещение иностранных военных формирований на территории Украины, указывает собеседник.

Вместе с тем Вениславский уточнил, что существует два вероятных варианта завершения войны:

или партнеры предоставляют последние образцы дальнобойных ракет и позволяют бить максимально вглубь страны-агрессора;

или помогают миротворцами остановить горячую стадию войны.

Сейчас вопрос размещения иностранных войск находится на уровне дискуссий и предположений. "Конкретных вариантов на сегодня в парламенте нет", – добавил нардеп.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину. "Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Как сообщал Главред, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.

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Кто такой Федор Вениславский? Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия. Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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