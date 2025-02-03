В Украине могут снизить призывной возраст до 21 года - генерал-майор

Бывший советник Валерия Залужного считает, что Украина может пойти на такой шаг для подготовки резерва на будущее.

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В Украине могут до 21 снизить призывной возраст / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Генштаб ВСУ

Что известно:

В Украине могут снизить призывной возраст до 21 года

Снизить призывной возраст могут для подготовки резерва

В Украине могут снизить призывной возраст до 21 года. Об этом заявил бывший советник Валерия Залужного, генерал-майор Виктор Назаров в интервью BBC News Украина.

Он считает, что Украина будет вынуждена постепенно снижать призывной возраст, так как у РФ еще есть возможность с помощью мобилизации и наемников из КНДР поддерживать интенсивность боевых действий.

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"Кульминация в этом наступлении будет зависеть от того, когда и сколько у нас появится средств огневого поражения ... Я не поддерживаю этот тезис, что нужно мобилизовать с 18 лет, как нам здесь партнеры упрекают. А по крайней мере с 21 года, пожалуй, это нам придется делать", – заявил Назаров.

В то же время он убежден, что Украина также может пойти на такой шаг, чтобы подготовить резерв на будущее.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, в Офисе президента Украины вскоре предложат изменения в законодательство относительно призыва мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Как сообщил советник военного департамента ОП Николай Щур, продолжается процесс изменений относительно добровольного контракта для военнообязанных той возрастной категории, которая не подлежит мобилизации.

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук отметила, что для завершения прохождения военно-врачебных комиссий "ограниченно годным" украинцам нужно минимум три месяца. Она пояснила, что дополнительное время необходимо из-за ограниченной пропускной способности существующих военно-врачебных комиссий.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик прокомментировал требования международных партнёров по снижению возраста призывников до 18-25 лет.

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