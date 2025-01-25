Служба в армии с 18 лет: у Зеленского раскрыли важные изменения и назвали сроки

Будет целый комплекс изменений в законодательство и в указы президента, говорит Николай Щур.

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В Украине изменят законодательство о контрактной службе / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 24 ОМБр

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Грядут изменения в законодательство насчет призыва в армию с 18 лет

В контракт будут заложены финансовые и другие поощрения

В Офисе президента Украины в ближайшее время предложат изменения в законодательство по поводу призыва мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Как рассказал советник военного департамента ОП Николай Щур, идет процесс изменений о добровольном контракте для парней от 18 до 25 лет, которые не подлежат мобилизации.

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"Будет целый комплекс изменений и к законодательству, и к указам президента. Предполагается внесение разного уровня изменений в документы. Думаю, в ближайшие дни будет презентация. Сейчас согласовываются технические детали, что-то еще может измениться. Действовала рабочая группа, созданная из представителей Минобороны, Генерального штаба, общественных организаций. Наработана концепция", - сообщил он.

Представитель ОП уточнил, что для успешной программы в контракт будут заложены различного рода финансовые и другие поощрения.

/ Инфографика: Главред

Ранее сообщалось, что в Украине расширили перечень профессий для бронирования. Зарплата забронированных работников должна составлять не менее 20 тысяч гривен, кроме коммунальных и государственных учреждений.

Как сообщал Главред, Кабинет министров изменит подходы к освобождению сотрудников от мобилизации. Нововведения будут касаться правил присвоения предприятиям статуса "критически важного", учета уровня зарплат, а также региональных и отраслевых критериев.

Напомним, в Министерстве экономики опровергли заявление нардепа и сообщили, что лица, которые подлежат мобилизации и трудоустроились, могут быть забронированы по стандартной процедуре, как и все остальные.

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Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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