Привлечение молодежи в армию: Зеленский анонсировал контракт для людей 18-24 лет

Главное из заявления президента:
- В армию планируют привлечь больше молодежи
- Создается специальный контракт для людей в возрасте от 18 до 24 лет
В Украине планируют привлечь в армию большее количество молодежи. В частности, речь идет о специальном однолетнем контракте для людей в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом президент Украины рассказал в интервью Reuters.
Он подчеркнул, что речь не идет о мобилизации.
По его словам, над контрактом для молодежи работают опытные боевые бригады вместе с Министерством обороны Украины. Вариант будет доступным для желающих присоединиться.
"Есть специальный контракт, будет много преимуществ. Также очень высокое денежное обеспечение. Детали будут обнародованы вскоре, в ближайшие дни", - подчеркнул президент.
Мобилизация в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко сообщил, что отмена военного положения в Украине не обязательно будет означать конец мобилизации. Пересечение границы для мужчин тоже может остаться под вопросом, ведь угроза никуда не исчезнет.
Также известно, что работники теплокомпаний, водоканалов и управления бытовыми отходами смогут получить бронь от мобилизации. На этих предприятиях разрешено бронировать до 75% военнообязанных работников.
Кроме того, в Украине готовятся к внедрению новых правил прохождения военно-врачебных комиссий (ВВК) и изменения в процедурах мобилизации. Инициативы направлены на совершенствование и повышение эффективности общей мобилизационной кампании.
Читайте также:
- Мобилизация студентов и преподавателей во время каникул: в МОН сделали заявление
- "Надо было сдаваться, Путин нас всех убьет": громкое заявление Зеленского о мобилизации
- Акцент на "спецконтингент": ГУР раскрыло планы РФ по мобилизации на 2025 год
Что нужно знать о Reuters?
"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века
В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред