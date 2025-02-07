Привлечение молодежи в армию: Зеленский анонсировал контракт для людей 18-24 лет

Детали будут обнародованы в ближайшие дни.

https://glavred.info/ukraine/privlechenie-molodezhi-v-armiyu-zelenskiy-anonsiroval-kontrakt-dlya-lyudey-18-24-let-10637786.html Ссылка скопирована

Контракт в армию для молодежи / коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Главное из заявления президента:

В армию планируют привлечь больше молодежи

Создается специальный контракт для людей в возрасте от 18 до 24 лет

В Украине планируют привлечь в армию большее количество молодежи. В частности, речь идет о специальном однолетнем контракте для людей в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом президент Украины рассказал в интервью Reuters.

Он подчеркнул, что речь не идет о мобилизации.

видео дня

По его словам, над контрактом для молодежи работают опытные боевые бригады вместе с Министерством обороны Украины. Вариант будет доступным для желающих присоединиться.

"Есть специальный контракт, будет много преимуществ. Также очень высокое денежное обеспечение. Детали будут обнародованы вскоре, в ближайшие дни", - подчеркнул президент.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко сообщил, что отмена военного положения в Украине не обязательно будет означать конец мобилизации. Пересечение границы для мужчин тоже может остаться под вопросом, ведь угроза никуда не исчезнет.

Также известно, что работники теплокомпаний, водоканалов и управления бытовыми отходами смогут получить бронь от мобилизации. На этих предприятиях разрешено бронировать до 75% военнообязанных работников.

Кроме того, в Украине готовятся к внедрению новых правил прохождения военно-врачебных комиссий (ВВК) и изменения в процедурах мобилизации. Инициативы направлены на совершенствование и повышение эффективности общей мобилизационной кампании.

Читайте также:

Что нужно знать о Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред