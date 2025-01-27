"Надо было сдаваться, Путин нас всех убьет": громкое заявление Зеленского о мобилизации

Что говорит Зеленский:
- Мобилизация дает возможность бойцам проводить ротации и ходить в отпуска
- Украина не может демобилизовать бойцов
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал мобилизацию и демобилизацию в Украине. Если сейчас дать военным возможность уходить с поля боя и больше не воевать, то "Путин нас всех убьет", сказал Зеленский в интервью Il Foglio.
Он отмечает, что сейчас в рамках мобилизации на фронт поступает "достаточно большое количество людей", что позволяет проводить ротации и отправлять бойцов в отпуска.
"Но, безусловно, этого недостаточно. Надо работать над качеством этого", - сказал Зеленский.
В то же время от военных есть запросы насчет того, чтобы уйти с фронта и больше не возвращаться на поле боя.
"Безусловно, они есть. Они не предусмотрены сегодня законом. Военное положение предусматривает мобилизацию людей и всех ресурсов. И в этом, к сожалению, вызов этой войны. Мы сегодня защищаемся. Если завтра половина армии просто пойдет домой, тогда надо было в первый день сдаваться, если завтра половина пойдет домой - Путин нас убьет всех", - сказал президент.
Мобилизация в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что в Украине расширили перечень профессий для бронирования. Зарплата забронированных работников должна составлять не менее 20 тысяч гривен, кроме коммунальных и государственных учреждений.
Как сообщал Главред, Кабинет министров изменит подходы к освобождению сотрудников от мобилизации. Нововведения будут касаться правил присвоения предприятиям статуса "критически важного", учета уровня зарплат, а также региональных и отраслевых критериев.
Напомним, в Министерстве экономики опровергли заявление нардепа и сообщили, что лица, которые подлежат мобилизации и трудоустроились, могут быть забронированы по стандартной процедуре, как и все остальные.
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