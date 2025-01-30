Акцент на 'спецконтингент': ГУР раскрыло планы РФ по мобилизации на 2025 год

Москва ежемесячно будет привлекать до 10 тысяч человек "спецконтингента" для пополнения потерь, рассказали в ГУР.

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РФ планирует мобилизовать почти 300 тысяч человек в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

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В 2025 году Россия планирует мобилизовать не менее 280 тысяч военных

РФ будет замещать потери "спецконтингентом"

Ежемесячно в армию оккупантов будут привлекать не менее 10 тысяч человек "спецконтингента"

В 2025 году РФ планирует привлечь не менее 280 тысяч солдат. Мобилизовать будут в основном "спецконтингент" - лиц, находящихся в местах лишения свободы, имеющих судимости, долги или находящихся под следствием. Об этом сообщило Главное управление разведки.

"В 2025 году для пополнения потерь оккупационной армии в войне против Украины государство-агрессор Россия рассчитывает привлечь не менее 126 тысяч солдат из так называемого "спецконтингента", - говорится в сообщении.

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В ГУР объяснили, что РФ делает акцент на гражданах, которые отбывают наказание в тюрьмах, находятся под следствием, имеют задолженности по кредитам или другие юридические проблемы. По данным разведки, Россия планирует ежемесячно мобилизовать около 10 тысяч человек "спецконтингента".

Всего в 2025 году страна-агрессор намерена мобилизовать не менее 280 тысяч военнослужащих для замещения потерь в войне против Украины.

Мобилизация в РФ - новости по теме

Напомним, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отметил, что в РФ сейчас действует рекрутинговая мобилизация и многие новобранцы имеют минимальные знания о военном деле. Хотя россияне пытаются обучать мобилизованных, чтобы уменьшить потери, сначала они все равно плохо подготовлены.

Также россиян, бежавших от боевых действий в Курской области, будут мобилизовать или привлекать к работам в поддержку армии в специальных пунктах для беженцев, говорится в постановлении и.о. губернатора Курской области Алексея Смирнова.

Как сообщал Главред, российские власти из-за недостатка ресурсов мобилизуют на фронт бездомных из Сибири и выходцев из бедных стран, сообщает Радио Свобода. Военкомы регулярно наведываются в приюты, а вербовщики активно агитируют мужчин подписывать контракты.

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Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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