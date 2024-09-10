РФ хочет снизить потери среди 'мобиков': майор оценил качество новых мобилизованных

Если Россия будет отправлять на войну необученных солдат, то потери возрастут и у агрессора не будет хватать людей, заявил Алексей Гетьман.

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Военный эксперт рассказал о новой волне мобилизации в России / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ua.depositphotos.com

Качество новобранцев в российскую оккупационную армию будет значительно хуже по сравнению с первой волной мобилизации. Однако впоследствии мобилизованные научатся. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман.

По его словам, сейчас в России преимущественно действует рекрутинговая мобилизация, когда люди подписывают контракт. Многие из них имеют минимальные знания о военном деле.

"Новые мобилизованные сначала, безусловно, будут плохо обученными. Хотя сейчас в России пытаются хоть немножко обучать людей, чтобы минимизировать потери. Ведь если посылать на войну необученных, потери возрастут - так даже в России людей не хватит", - отметил Гетьман.

Эксперт подчеркнул, что "сначала эти люди будут плохими воинами, но потом, к сожалению, научатся".

Смотрите видео чата с Алексеем Гетьманом, в котором он спрогнозировал перспективы Курской операции и сроки окончания войны:

Кто такой Алексей Гетман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Мобилизация в РФ - мнения экспертов

Как сообщал Главред, Владимир Путин может объявить всеобщую мобилизацию в России после местных выборов. По словам военного эксперта Алексея Гетьмана, до выборов проводить мобилизацию было бы рискованно из-за возможного негативного влияния на поддержку правящей партии.

Социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что мобилизация в России вполне возможна, но зависит от развития ситуации на фронте, в частности в Донбассе и Курской области.

Россия планирует мобилизовать около 800 тысяч человек в рамках новой волны мобилизации. Бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков отметил, что военкоматы в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург и Краснодар, не способны справиться с таким количеством.

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