'Цифры очень большие': российский оппозиционер раскрыл жесткие планы мобилизации в России

Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков заявил, что цифры действительно большие.

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В России готовятся к мобилизации / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, соцсети

В интервью Главреду бывший депутат Госдумы, российский оппозиционный политик Геннадий Гудков рассказал, как в России готовятся к мобилизации. Эксперт раскрыл, какое количество военнослужащих планирует призвать Россия в рамках новой волны мобилизации.

"Точных цифр я не знаю, но мне известно, что поручили некоторым военкоматам в городах. Размах дилетантский - планируют мобилизовать примерно 800 тысяч человек или даже больше. Но собеседники говорят, что военкоматы, похоже, такую разнарядку не выполнят, потому что им дали слишком мало времени. В военкоматах уже говорят: ребята, такое количество мы не можем переварить. Их же надо чем-то кормить, обмундировать, обеспечить ночлег. Куда их всех девать? Вы ставите нереальные сроки и цифры", - отметил Гудков.

Бывший депутат Госдумы заявил, что цифры действительно большие.

"Акцентирую внимание на том, что новая волна мобилизации готовится в крупнейших мегаполисах России: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и других крупных городах", - отметил Гудков.

Также политик рассказал, что это все известно от многих товарищей, которые в определенной степени причастны к этим процессам. Россия на девяносто процентов готова объявить мобилизацию. Далее - только политическое решение.

Кто такой Дмитрий Гудков Дмитрий Гудков - российский политик, общественный деятель, оппозиционер. В июне 2021 года покинул РФ из-за преследования, переехав в Украину, пишет Википедия.

Смотрите видео, в котором Гудков сделал прогноз о сроках мобилизации в России:

Мобилизация в РФ

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин может объявить мобилизацию в России. Игорь Эйдман считает, что в случае объявления мобилизации в РФ режим Путина ждут разрушительные, необратимые последствия, и он столкнется с расколом правящей верхушки, а также с падением уровня доверия с ее стороны.

В СМИ раскрыли, что РФ планирует "тайную мобилизацию" на фоне боев на Курщине. Стало известно, что власти РФ и бизнесмены имеют разные взгляды на мобилизацию. Один из источников утверждает, что кабинет министров врага и близкие к государству бизнесмены выступают категорически против мобилизации.

Москва в панике готовится объявить новую мобилизацию из-за событий в Курской области. Недостаток солдат для войны против Украины, который усиливается, побуждает Россию повысить бонусы за набор, чтобы избежать повторения непопулярной мобилизации.

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