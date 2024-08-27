Мобилизацию в России могут объявить 6 сентября, в планах – набрать около 800 тысяч человек – Гудков

Россия практически готова к новой мобилизации и планирует призывать на войну жителей Москвы, Санкт-Петербурга и других мегаполисов, сказал Геннадий Гудков.

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В России планируют мобилизовать около 800 тысяч человек, но военкоматы не справятся с нагрузкой – Гудков / Коллаж: Главред, фото: Википедия, открытые источники

Силы обороны Украины проводят успешную военную операцию в Курской области, которая показывает, что украинцы способны проводить молниеносные и блестящие наступательные операции даже в условиях, когда армия вынуждена вести войну сразу на нескольких фронтах с российскими оккупантами. Агрессор Россия нарвалась на первый со времен Второй мировой войны инцидент, когда вооруженные силы другого государства оказалась на ее территории. Теперь Кремль, похоже, изучает возможность проведения новой волны мобилизации, чтобы попытаться купировать ситуацию на Курщине и усилить своих захватчиков на украинской территории.

В интервью Главреду бывший депутат Госдумы, российский оппозиционный политик Геннадий Гудков рассказал, как в России готовятся к мобилизации и назвал дату, когда ее могут объявить, оценил масштабы новой волны мобилизационной кампании, объяснил, с какими последствиями столкнулись Кремль и россияне в связи с операцией ВСУ в Курской области, очертил проблемы смены власти в России и пояснил, почему с Путиным категорически нельзя вести переговоры.

Журналисты Bloomberg и Bild ранее публиковали сообщения о том, что Россия может объявить новую мобилизацию. Согласно предположениям американских журналистов, мобилизация возможна до конца текущего года. Как полагают в Bild, ожидается масштабный, но "тайный" призыв на войну. Какова ваша оценка? Насколько вероятна мобилизация в РФ в ближайшие месяцы?

Генеральный штаб России и военные комиссариаты готовят возможную мобилизацию. Военкоматам дали команду быть готовыми с 6 сентября объявить мобилизацию. Я не говорю о том, что она обязательно начнется с этой даты, но такая команда военкоматам от Генштаба поступила. Военкоматам поручили выяснить информацию о призывниках, подготовить приемные пункты, списки и провести другие мобилизационные мероприятия. Министерству внутренних дел, местным администрациям и остальным ведомствам скомандовали оказать поддержку в реализации таких планов.

И теперь военкоматы завершают эту работу. Им потребуется еще 10-12 дней, чтобы к началу сентября доложить Генеральному штабу о готовности к мобилизации. Военкоматы сообщат примерное число граждан, которых могут призвать для дальнейшего обучения и отправки на фронт.

Расскажу о некоторых моментах, чтобы россияне понимали, что их ждет.

В Генштабе и военкоматах обсуждают вопросы, хватит ли ресурсов для мобилизации, и где их брать. Если ресурса будет достаточно, им и ограничатся. Однако если людей будет не хватать, на войну могут забрать и студентов. Такие разговоры уже идут. К примеру, рассматривается возможность призыва по мобилизации студентов старших курсов, которые проходили обучение на военных кафедрах по ряду военно-учетных специальностей. Обсуждается возможность забирать этих студентов сразу же, либо после дополнительных сборов.

Смотрите видео, в котором Гудков сделал прогноз о сроках мобилизации в России:

В том случае, если людей для отправки на войну все равно не хватит, военкоматы и Генштаб могут предложить рассмотреть вопрос об отмене отсрочки от службы в армии для студентов определенных высших учебных заведений. Студентов 1 курсов трогать не будут, а вот студенты 2-3 курсов уже могут остаться без отсрочек. Так что в бой могут пойти студенты. Особенно актуальным этот вопрос может стать для студентов коммерческих, а не государственных ВУЗов.

Дискуссии о возможной мобилизации студентов идут на уровне руководителей различных структур военных комиссариатов. Это серьезные организационные обсуждения между военкоматами и Генеральным штабом, который курирует мобилизацию.

Впрочем, мы пока не знаем, появится ли 6 сентября политическое решение об объявлении мобилизации, либо оно будет перенесено на октябрь или ноябрь. Однако последние события показали, что мобилизация возможна раньше, чем в конце года. Наступление украинских вооруженных сил в Курской области продемонстрировало отсутствие у российской армии серьезного боевого ресурса и гнилую военную систему. Выяснилось, что любая хорошо подготовленная и вооруженная армия проходит в Россию, как нож в масло – без всяких проблем, не встречая никакого серьезного сопротивления.

Именно эта ситуация может подтолкнуть Кремль провести мобилизацию раньше запланированных сроков. Я убежден, что Россия уже сейчас на 90% готова объявить о новой волне мобилизации.

Военкоматы к началу сентября доложат Генштабу РФ о готовности к мобилизации, считает Геннадий Гудков / Соцсети

Какое количество военнослужащих планирует призвать Россия в рамках новой волны мобилизации?

Точных цифр я не знаю, но мне известно, что поручили некоторым военкоматам в городах. Размах дилетантский – планируют мобилизовать приблизительно 800 тысяч человек или даже больше. Но собеседники говорят, что военкоматы, видимо, такую разнарядку не выполнят, потому что им дали слишком мало времени. В военкоматах уже говорят: ребят, такое количество мы не можем переварить. Их же надо чем-то кормить, обмундировать, обеспечить ночлег. Куда их всех девать? Вы ставите нереальные сроки и цифры.

Но цифры действительно большие. Акцентирую внимание на том, что новая волна мобилизации готовится в крупнейших мегаполисах России: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и других больших городах.

Вот такая картина по мобилизации в России. Это все нам известно от многих товарищей, которые в определенной степени причастны к этим процессам. Россия на девяносто процентов готова объявить мобилизацию. Дальше – лишь политическое решение.

Что ждет правящий в Кремле режим в случае мобилизации России? Ведь ее могут объявить на фоне и других резонансных событий, таких как операция ВСУ в Курской области и тотальное цензурирование Интернета.

Мы с коллегами и сыном (Дмитрием Гудковым, бывшим депутатом Госдумы, участником Антивоенного комитета, - ред.) спорим и активно обсуждаем ситуацию. К примеру, макроэкономические показатели указывают на наличие у Путина больших резервов. У него достаточно денег, предприятий и пушечного мяса, чтобы вести войну неограниченное время. Не спорю с экономистами – видимо, когда говорится о цифрах, они правы.

Однако когда речь идет об анализе обычного уровня жизни людей, кажется, что проблем гораздо больше, чем с точки зрения макроэкономических показателей. Мы часто увлекаемся экономикой, но забываем про людей. Войну ведут люди, а не роботы. Роботизированные системы уже на поле боя, но всем управляют люди, все зависит именно от них. И вот сейчас, на мой взгляд, в обществе накапливаются негативные предпосылки: усталость, моральная подавленность и принятие того, что бессмысленная война – надолго. Все это отражается на настроениях в окопах, а российская армия в интенсивных боях несет огромные потери.

В философии есть закон, согласно которому количество различных действий приводит к качественным процессам и новым явлениям. И я думаю, что сейчас внутри России как раз таки накапливаются количественные предпосылки, которые могут привести к изменению качества отношения к войне, правящему режиму и лично Путину.

Кроме того, мы знаем, как резко рухнул рейтинг доверия к власти, когда была первая волна мобилизации. Путин не пошел на еще одну волну, потому что в обществе быстро возникло недовольство. В итоге решение было следующим: откупиться, заплатить гробовые, и дать пособие. В Московской области уже новый рекорд – там платят за подписание контракта с Минобороны более 2 миллионов рублей, что эквивалентно сумме примерно в 22 тысячи долларов. Столько платят человеку, которые еще даже не получил оружия и не поехал на учебку. Путин покупает чужие жизни, оценивая их, грубо говоря, в единоразовую выплату плюс зарплату в 300 тысяч рублей в месяц.

Мобилизация готовится в Москве, Санкт-Петербурге и других мегаполисах РФ - Гудков / Википедия

Путин пошел на такие издержки только потому, что не хотел, чтобы новая волна мобилизации порождала резкий рост негативных настроений в отношении власти и войны. Но сейчас, похоже, пушечное мясо заканчивается. Власти будут до последнего разыгрывать мобилизацию за деньги, но поток людей, готовых за 22 тысячи долларов продаться, потерять здоровье или жизнь, иссякает. Это подтверждается планами, направленными на объявление второй волны мобилизации.

Операция Сил обороны Украины на Курщине стала триггером негативных для Кремля событий. Как вы считаете, насколько это весомый удар по кремлевскому режиму? Там уже стали привыкать к тому, что происходит, или думают, что все только начинается?

Все-таки нужно обратить внимание на то, как на ситуацию могут повлиять люди. Курскую область из-за войны покинуло около 150 тысяч человек, еще примерно столько же выехали из Белгородской области. Грубо говоря, 300 тысяч человек – это люди, которые несут правду о том, что на самом деле происходит.

Конечно, у них нет таких трибун, как у Маргаритки Симоньян, но это такая информация, которая проникает во все ячейки общества. И вот сведения о том, что людей бросила администрация в Курской области, о бардаке, предательстве и гнилости режима, распространят 300 тысяч человек. Информация будет медленно проникать в общество, и способствовать появлению другого понимания войны. Кому-то может понадобиться больше времени, чтобы понять все, что происходит.

Россия – чемпион по VPN. Десятки миллионов россиян ищут способы, как обойти ограничения и узнать, что пишут в социальных сетях вместо того, чтобы смотреть рунет или белиберду кремлевской пропаганды. Поэтому информация все равно проникает в общество. Не так быстро, как раньше, потому что определенные возможности, такие, как нормальный просмотр YouTube, все-таки потеряны.

Для запуска мобилизации в России не хватает лишь политического решения, говорит Гудков / Википедия

Курская область – это, конечно, заноза в заднице Кремля. Причем очень хорошая заноза. Такая заноза может быть не опасной для жизнедеятельности режима, но она начисто лишает Кремль комфортного ощущения бытия. Она очень сильно осложняет власти жизнь. Ведь курская операция положительно повлияла на морально-психологическое состояние Украины и западной коалиции. Война в Украине снова в фокусе общественного внимания. Люди видят, что происходят новые события, и интересуются тем, что будет дальше.

События в Курской области оказывают давление на российское общество. Пусть небольшая, но часть области взята Вооруженными силами Украины. Это все понимают, такое не скроешь. Украинские войска ведут успешные боевые действия, россияне попадают в окружение, в плен или погибают. Это война, которая вернулась в Россию. И вина за нее лежит на Путине, потому что Украина проводит курскую операцию, чтобы себя защитить. Действия Украины укладываются в логику войны – ВСУ нанесли контрудар и вошли в Курскую область. В адрес тех, кто удивляется, нужно сказать следующее: а как вы хотели? Вы хотели 2,5 года проводить оккупацию Украины, утюжить народ и разрушать города, не ожидая ответных действий? Вот вам и пришел ответ.

Украинцы вынуждены были прибегнуть к таким действиям, и это в России начинают понимать. Конечно, есть и те россияне, которые говорят, мол, у них война с 6 августа, а за предыдущие годы войны якобы не было. Но теперь они бегут внутрь России и говорят, что у них война.

Возможно, сейчас, когда они уехали со своих родных и насиженных мест, расстались с добром и нажитым хозяйством, для них что-то прояснится. Причем им нужно понимать, что Россия в Курской области обязательно начнет бомбить все подряд. В том числе, жилые дома и постройки. Может быть, людям уже некуда будет возвращаться. Мародеров там тоже много – были видео, как кадыровские воины под шумок грабили магазины.

В целом, люди из Курской области брошены. Все они разные: одна часть – это заложники, вторая поддерживала Путина, третья часть не была сторонником кремлевского режима. Многие стали жертвами войны, вина за которую полностью лежит на Путине.

События в Курской области - война, которая вернулась в Россию, и местные жители должны это понимать, - Гудков / УНИАН

Во время полномасштабной войны России против Украины можно было наблюдать различные события, которые указывали на линии потенциального раскола режима. К примеру, мы видели мятеж Пригожина и чистки в Минобороны, после которых Путин назначил руководить ведомством своих прямых креатур. Журналисты проекта Важные истории пишут, что теперь готовятся изменения в руководстве ФСБ. Каких событий следует ждать в дальнейшем?

Главное событие, которое должно произойти в России – это внутриэлитный переворот. Но никто не работает над реализацией такого сценария. Вместо этого говорят о переговорах с Путиным.

Например, глава европейской дипломатии Боррель считает, что нужно снять все ограничения на удары западным оружием в глубину России, чтобы Путин сел за стол переговоров. Но на мой взгляд, переговоры с Путиным в нынешних условиях невозможны. Мир может допустить глобальную ошибку, сродни той, которая привела к событиям 1939 года. Тогда весь мир – политики, правительства, дипломаты, разведчики – всё потеряли. Извините, они довели мир до мировой войны, когда пытались умиротворить Гитлера. Тогда была огромная ошибка, лишь Черчилль оказался кремнем.

Мир не всегда совершает правильные и логичные действия. Мне кажется, что призыв к переговорам с Путиным не только легитимизирует его политическую фигуру, снимая международную изоляцию, но и дает ему козырную возможность сказать: я победил в этой войне весь мир, вот такой вот я самый крутой, нужно никогда не сдаваться, совершать преступления, убивать огромное количество людей и не отступать. Такой вот "пример" возьмут на вооружение Китай, Северная Корея, людоедские режимы и диктаторские тирании в Африке, Азии и в других точках планеты. Эти режимы посчитают, что нужно обладать ядерным оружием и не жалеть жизни людей, чтобы, в конце концов, добиться своего от мира, поставить его на колени и шантажировать.

Вот именно поэтому я не думаю, что переговоры с Путиным – это правильные действия.

Мир должен говорить не о переговорах с Путиным, а про смену власти в России - Гудков / Скриншот YouTube

Мне кажется, что нужно думать о расколе "элит" России, который подогревается межклановой борьбой. Ведь межклановая борьба – хороший фон для обострения противоречий внутри российского общества. Вот что говорят по вопросу смены власти в России в мире? Ни у кого нет плана и серьезного понимания того, что делать с Россией и Путиным. Мир не понимает, чем должна закончиться война. Переговоры – хорошая демократическая привычка. Но говорить с дикарем-мракобесом, у которого менталитет того, кто лишь вчера с пальмы слез – это наивные мечтания. Путин понимает лишь язык силы.

Вопрос смены власти в России не менее важен, чем победа Украины в войне. Это должна быть совместная работа вместе с Украиной. Возможно, в долгосрочной перспективе смена власти в Кремле должна быть первой целью. Потому что Путин в Кремле – это источник мировой войны. Пока Путин в Кремле, угроза ядерного апокалипсиса никуда не денется. Ситуация будет лишь усугубляться.

Переговоры с Путиным – это новое Мюнхенское соглашение. Складывается критическая ситуация, в том числе, и потому, что никто не готов четко ответить на вопросы относительно того, каким должен быть финал войны, что такое победа, как будет в дальнейшем выстраиваться мир и какая система безопасности нас ждет.

В одном из политических кабинетов мне сказали примерно следующее: слушай, у нас серьезная программа, направленная на перевооружение и укрепление НАТО. Сказали, что финансирование потребует 10-12 триллионов евро. А я в ответ спросил, не легче ли взять 100 миллиардов долларов, чтобы поощрить людей внутри России запустить там смену власти. Договориться обо всем, дать гарантии и провести нужную работу. Возможно, это было бы более дешево и эффективно, чем ядерное сдерживание. Ведь к чему привело ядерное сдерживание уже к концу 1970-х годов? Два раза спасали мир от случайности ядерного апокалипсиса. А если бы не спасли? Сколько тогда погибло бы людей…

Возможно, миру нужно не ядерное сдерживание России, а другая власть в Кремле? Меры, которые включают помощь россиянам в осознании необходимости таких мероприятий и их запуск. Хотя бы постараться начать этот процесс. Однако пока этого нет. Именно поэтому Путин все еще чувствует себя гораздо спокойнее, чем мог бы.

Владимир Путин вряд ли будет у руля РФ больше одной-двух каденций. Альтернативы ему там не наблюдается. Наверняка внутри режима это понимают. Какие там ориентиры? На что они рассчитывают?

Вообще не понимаю позиции очень многих должностных лиц. Неужели они думают, что режим будет вечным? Нет, режим исчезнет вместе с Путиным. Говорят, путинизм – не только Путин. Но нет, это только Путин. Режим персонализировался, он является главным паханом, разводилой, гарантом определенных интересов коррупционных групп и других процессов. Поэтому любая смена власти в России приведет к серьезнейшим изменениям, реформам, и в конечном итоге, ликвидации путинизма.

Раньше я все время шутил, что если Патрушев захочет выйти из игры, он привезет Путина в Гаагу. Патрушеву назовут условия: прекращай войну, выводи войска из Украины, мы даем гарантии и определенный период. И он согласится. Конечно, это шутка, и Патрушев этого не сделает. Однако любая политическая фигура, любая группа людей может получить индульгенцию. Можно заранее об этом договориться.

Однако группы влияния в Кремле даже в такой ситуации не понимают, что им делать дальше?

Они не понимают, что делать дальше, потому что у них нет выхода. К тому же нет диалога. Российский истеблишмент смущает выражение "хороший русский – мертвый русский", но у Украины на политическом уровне этого нет. Запад же им говорит, что не знает, что делать с Путиным, и никакой стратегии по смене режима в России нет. Вот и получается, что кто в лес, кто по дрова.

Единого плана по смене власти в РФ нет, и этим прекрасно пользуется Путин. Он контактирует со всеми тиранами и объединяет их в единую коалицию борьбф против демократии и цивилизации. И все идет к тому, что в конечном итоге мир предстанет перед глобальной войной между демократиями и тираниями уже в условиях серьезного апокалипсиса, когда будут применяться все виды вооружений. Ведь посмотрите, что происходит на планете: в Латинской Америке война, Африка – сплошные перевороты, в Азии мракобесие, Иран и террористы парализуют огромную часть Азии, Ближнего Востока и Красное море. Ким Чен Ын создал ядерный потенциал и угрожает всем войной, а Китай грозится вернуть Тайвань в 2025 году. Но готов ли мир к войне демократий и тираний? И положить на алтарь победы сотни миллионов жизней? И что тогда? Цивилизации в таком случае не будет – она будет отброшена как минимум в начало ХХ века, если даже не в ХIХ век.

Вот поэтому я считаю, что ситуация критическая. Сейчас все будет зависеть от того, чтоб будет с Россией и Путиным. Россия снова определяет мировые тренды исторического развития. И, к сожалению, в негативном смысле этого слова.

Что будет с Путиным, то и с остальным миром. Одни скажут, что они не хотят повторять печальные судьбы Гитлера и Путина, а другие посчитают путь диктатур правильным. Заявят приблизительно следующее: Путин нам показал, что мы можем получить небольшой ядерный арсенал и диктовать мир на своих условиях, и ничего, с тобой даже будут вступать в переговоры, предлагая на размен какие-то территории. Мол, так и надо действовать.

Нужен план по смене власти в России, Путин в Кремле - источник мировой войны, - Гудков / Скриншот YouTube

И так тирании и будут действовать. Потому что для них главное – удержание власти любой ценой. Такой принцип работы системы в Иране, Северной Корее, реакционных африканских и арабских режимах, и террористических организациях, которые грозят цивилизации уничтожением.

На мой взгляд, ситуация действительно очень сложная. Мы же видим, что мир сошел с ума. Любая страна сталкивается с серьезными проблемами. Гигантские проблемы у США, в Британии кризис, Франция проиграла Путину всю Африку. Различные события происходят в Ливии, Сирии, Ливане и Израиле…

В целом, отмечу, что добро должно быть с кулаками. Допустим, переговоры с Путиным были бы возможны, однако плевать он хотел на любые международные нормы, что уже и показал. Тем, кто выступает за переговоры с Путиным, хочется сказать: пробуйте договариваться, ребята, исправить его на 73-м году жизни. Перевоспитывайте. Как раз таблетку от старости изобрели, так можно перевоспитывать Путина еще пару десятилетий…

Я верою в победу и разум, но мне очень хочется дождаться, когда мы увидим решение всех проблем на практике.

Кто такой Геннадий Гудков Геннадий Владимирович Гудков — российский предприниматель, политик, оппозиционер, полковник ФСБ России в отставке. Председатель Центрального комитета Народной партии Российской Федерации (2004–2007), депутат Государственной Думы Российской Федерации третьего, четвертого, пятого и шестого созывов (2001–2012), заместитель председателя комитета ГД по безопасности, пишет Википедия.

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