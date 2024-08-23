Путин может объявить мобилизацию в России: Эйдман назвал вероятные сроки

В случае объявления мобилизации в РФ, режим Владимира Путина ждут разрушительные последствия, считает Игорь Эйдман.

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Владимир Путин может объявить мобилизацию в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, соцсети

Социолог, публицист и автор книг Игорь Эйдман заявил о том, что сценарий мобилизации в России вполне вероятен, однако все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации на фронте, в том числе, на Донбассе и в Курской области.

"Надеюсь, украинское наступление в Курской области будет успешным, а обстановка для России будет лишь ухудшаться. В этом случае, новая волна мобилизации для России станет неизбежной, хотя Путин категорически не хочет ее проводить и попытается до последнего тянуть с этим решением. Он решится на мобилизацию только тогда, когда поймет, что не может контролировать ситуацию, сдерживать украинские войска, и проводить свои наступательные операции", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что мобилизация, которая может быть объявлена в РФ уже этой осенью, станет сильным ударом по репутации Путина, прежде всего, в правящей верхушке.

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"Ведь изначально Путин позиционировал войну против Украины как "специальную военную операцию", а не тотальную войну, требующую мобилизации общества, призывников и проведения других мероприятий", - пояснил он.

Собеседник считает, что в случае объявления мобилизации в РФ, режим Путина ждут разрушительные, необратимые последствия и он столкнется с расколом правящей верхушки, а также с падением уровня доверия с ее стороны.

"Все-таки до 24 февраля 2022 года для российской верхушки все дороги были открыты: можно было инвестировать деньги, отдыхать, лечиться, обучать детей в любой стране. Сегодня же верхушка в значительной степени изолирована, ее представители под санкциями и ощущают себя как в осажденной крепости", - напомнил он.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Социолог также уверен в том, что новая мобилизация в РФ приведет и к серьезным проблемам в обществе: "Опять толпы людей побегут к границам, что приведет к очень сильному удару по экономике, которой будет не хватать рабочих рук".

"Таким образом, возможная новая мобилизация приведет к непоправимым для Путина последствиям. Конечно, он не хочет ее проводить, но, еще раз подчеркну, что если украинское наступление будет развиваться, а ситуация на фронте для России ухудшится, мобилизация станет неизбежной", - добавил Эйдман.

Ранее сообщалось о том, что Россия объявит новую волну мобилизации. Два года назад агрессор Россия уже объявляла о мобилизации 300 тысяч человек, что вызвало серьезные волнения в ее обществе, напомнили журналисты.

Напомним, ранее сообщалось, что Москва в панике готовится объявить новую мобилизацию. Масштаб российских потерь все больше затрудняют поддержку текущей стратегии медленного продвижения в Украине.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин планировал набрать еще 420 тысяч военных, сообщала разведка Министерства обороны Великобритании. В ведомстве также уточняли, что всеобщая мобилизация может быть разве что после президентских "выборов".

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