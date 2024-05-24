Россия объявит новую волну мобилизации: Financial Times узнала детали и сроки

Два года назад агрессор Россия уже объявляла о мобилизации 300 тысяч человек, что вызвало серьезные волнения в ее обществе, напомнили журналисты.

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Путин собрался набрать больше военных для оккупационных операций в Украине - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Россия до конца 2024-го или начала 2025-го года будет вынуждена объявить новую волну мобилизации. За прошлый год россияне завербовали более 385 тысяч оккупантов, однако им не хватает людей для дальнейших военных операций.

Как сообщает Financial Times, командование оккупантов РФ после 2022 года, когда из-за осенней мобилизации 300 тысяч человек в ее обществе появились серьезные волнения, решила изменить схему и заманивать мужчин на войну уговорами подписать контракт.

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По данным журналистов, россияне могли набирать 30-40 тысяч новых солдат в месяц. За 2023 год они завербовали более 385 тысяч военных.

"Частичная волна мобилизации станет неизбежной"

Войска РФ несут серьезные потери на поле боя, но при этом их численность сейчас на 15% больше, чем в момент полномасштабного нападения на Украину. Ключевую роль в усилении врага сыграли размеры заработных плат оккупантов.

В статье акцентируется внимание на том, что противник попытается сохранить "преимущество на поле боя", но ему не хватает людей, чтобы организовать новое большое наступление.

"До конца этого года или начала следующего года новая волна частичной мобилизации станет неизбежной", - подчеркнул источник FT.

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Глава Кремля Владимир Путин планировал набрать еще 420 тысяч военных, сообщала разведка Министерства обороны Великобритании. В ведомстве также уточняли, что всеобщая мобилизация может быть разве что после президентских "выборов".

Позже в Британии заявляли о планах Путина мобилизовать 170 тысяч россиян. Представитель Королевства в ООН Фергус Эккерсли заявил, что оккупанты несут огромные потери на фронте.

Существует риск, при котором Россия в 2024 году может мобилизовать миллион человек и бросить их на войну в Украину, считает политолог Тарас Загородний. По его мнению, оккупанты могут серьезно усилить давление, чтобы показать Западу, что, мол, нужно устраивать переговоры.

Мобилизация в России (с 2022) Мобилизация в Росси́и была объявлена 21 сентября 2022 года в ходе вторжения России на Украину и вскоре после контрнаступления Вооружённых сил Украины, которое привело к деоккупации всей территории Харьковской области к западу от реки Оскол. В 2023 году российские власти продолжили вербовку по контракту в воюющую армию, попутно ужесточая законодательство для набора в нее, сообщает "Википедия".

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