Россия готовит новую мобилизацию: в Британии раскрыли планы Путина и назвали цифры

Россия в рамках полномасштабной войны против Украины потеряла уже 300 тысяч военных убитыми и ранеными, сказал представитель Британии в ООН Фергус Эккерсли.

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Путин теперь планирует мобилизовать еще 170 000 человек - Эккерсли / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, соцсети

Глава Кремля Владимир Путин намерен мобилизовать еще 170 тысяч своих граждан на войну против Украины. Агрессор Россия уже потеряла 300 тысяч человек убитыми и ранеными, что гораздо больше, чем за десять лет войны в Афганистане. Об этом заявил политический координатор Великобритании в ООН Фергус Эккерсли.

Как сообщили в правительстве Британии, он рассказал о том, что Россия с начала полномасштабной войны против Украины потеряла убитыми и ранеными 300 000 человек. Теперь Москва намерена мобилизовать еще 170 000 россиян.

"Путин теперь планирует мобилизовать еще 170 000 человек в качестве пушечного мяса для войны. Россия не только отправляет в Украину огромные объемы оружия. Она также приносит в жертву жизни все большее количество своих граждан, чтобы продлить вторжение, основанное на лжи", - сказал дипломат. видео дня

Также Фергус Эккерсли подчеркнул, что если для России война – это выбор, то для Украины – вопрос выживания.

Мобилизация в России

Директор России Владимир Путин хочет набрать 420 тысяч человек в рамках новой мобилизации, сообщали осенью в разведке Минобороны Великобритании. Открытой кампании по призыву в войска оккупантов россияне проводить не будут.

Сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев считает, что Россия политически не готова к новой мобилизации. По его мнению, российские власти открыто не говорят о призыве, чтобы не обострять ситуацию.

Бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун считает, что после выборов Путина в России начнется всеобщая мобилизация. В стране будут усилены цензура и репрессии.

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