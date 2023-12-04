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"В России действует сталинский принцип": эксперт рассказал, когда будет новая волна мобилизации

Юлия Закрепа
4 декабря 2023, 14:59
Снегирев считает, что независимо от того, будет проведена мобилизация или нет, реального конкурента Путину сейчас нет.
'В России действует сталинский принцип': эксперт рассказал, когда будет новая волна мобилизации
Мобилизация в России может быть после выборов / коллаж: Главред, фото: defence-ua.com, pexels.com

В интервью Главреду сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегиреврассказал, что Россия политически не готова к новой волне мобилизации. Он также рассказал, может ли измениться ситуация после выборов в 2024 году.

"Не стоит привязываться к выборам. Когда мы говорим о том, что Путин ориентируется на определенные рейтинги при принятии решений, соответственно, мы повышаем этим легитимность самого российского диктатора, но при условии диктатуры в принципе свободный процесс голосования невозможен. А так мы создаем иллюзию о политической альтернативе Путину, что у России есть право выбора, и что непопулярные решения Путина могут нанести ущерб его личному рейтингу. Это - нонсенс", - отметил Снегирев.

Эксперт считает, что независимо от того, будет проведена мобилизация или нет, реального конкурента Путину, который имеет такой же рейтинг поддержки россиян, сегодня нет.

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"В России до сих пор действует сталинский принцип - главное не то, как голосуют, а как считают. И никого не будет интересовать, даже если никто из россиян не придет на избирательные участки - все равно "нарисуют" стопроцентный результат. Фактически, результат выборов уже объявил Песков, когда заявил о 83 процентах поддержки у Путина", - добавил Снегирев.

Он считает, что в России не хотят лишний раз говорить о мобилизации, потому что это связано не с выборами, а с тем, что Кремль не хочет обострения ситуации.

Известно, что предыдущая волна вызвала массовые протесты в национальных республиках. И именно оттуда, с Северного Кавказа и других мусульманских республик, сейчас тоже может все вспыхнуть.

"Кремль отнюдь не обеспокоен тем, что это отразится на результатах выборов. Потому что это повлияет на ход "СВО", которую тогда придется проводить не в Украине, а в РФ, подавляя протесты и стихийные выступления уже внутри России", - отметил Снегирев.

Мобилизация оккупантов в РФ: что известно

Напомним, что в РФ придумали причину для новой мобилизации. Сейчас россияне пытаются катализировать ситуацию в Приднестровье. и именно под эту ситуацию они могут объявить новую волну мобилизации.

Рассвет рассказал, чего ждать от мобилизации в РФ. Новые мобилизованные в РФ даже со стрелковым оружием станут "живым щитом", которым некоторое время можно закрывать любой участок фронта.

В Крыму россияне в панике из-за того, что мобилизация усилилась. Украина призывает население оккупированного Крымского полуострова передавать Киеву данные о передвижении российских захватчиков и их военной техники.

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война в Украине Дмитрий Снегирев
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