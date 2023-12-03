"Будут ужасно страдать зимой": генерал Ходжес раскрыл, что ждет войска РФ

Россия зимой будет атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы подорвать готовность украинцев к сопротивлению, считает Бен Ходжес.

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Войска РФ зимой будут страдать в окопах, у них ужасная логистика - Ходжес / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Генштаб ВСУ

Оккупационные войска агрессора России зимой столкнутся с серьезными трудностями. Они будут страдать в окопах, поскольку логистика у россиян ужасная, а их лидерам на них наплевать. Захватчики будут атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы попытаться сломать волю украинцев. Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

Как сообщает Голос Америки, он рассказал о том, что не хотел бы оказаться рядовым оккупантом в окопе. У россиян "ужасная система логистики, их лидерам наплевать на них".

"Поэтому российские солдаты будут ужасно страдать зимой. Я думаю, что мы увидим снижение эффективности некоторых их дронов", - прогнозирует американский генерал. видео дня

Также он полагает, что зимой Москва будет атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы значительно ухудшить качество жизни людей.

"Цель - подорвать готовность украинского народа к сопротивлению. Поэтому средства противовоздушной обороны должны быть первыми в списке поставок Украине", - подчеркнул Бен Ходжес.

Война России против Украины

Украина перешла на новый этап войны, сказал президент Владимир Зеленский. По словам гаранта, ВСУ в ходе контрнаступления не удалось добиться успехов, которых ожидал Киев. Однако мир должен продолжать поддерживать украинское государство и не забывать о войне.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал три ключевых решения, которые нужно принять во время новой фазы войны. Как полагает чиновник, следует предпринять меры, которые реально ослабят Россию.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал не сокращать военную поддержку Украины в ситуации, когда на войне могут происходить разные события. Он акцентировал внимание на том, что для Украины победа Путина стала бы трагедией, поэтому нужно помочь Киеву достигнуть своих целей.

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