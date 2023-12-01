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"У нас новая фаза войны": Зеленский оценил результаты контрнаступления ВСУ

Анна Ярославская
1 декабря 2023, 10:22обновлено 1 декабря, 10:53
Украина не получила всего необходимого ей оружия от союзников, а ограничения в размерах Вооруженных сил не способствуют быстрому наступлению.
Владимир Зеленский, ВСУ
Владимир Зеленский заявил о новой фазе войны / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Летнее контрнаступление ВСУ не достигло желаемых результатов из-за постоянной нехватки вооружения. Сейчас война Украины и России находится на новом этапе: ожидается, что зима осложнит боевые действия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Associated Press.

В Украине - новый этап войны

"У нас новая фаза войны, и это факт. Зима в целом — это новый этап войны", - сказал Зеленский.

На вопрос, удовлетворен ли он результатами контрнаступления, он ответил неоднозначно.

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"Смотрите, мы не отступаем, я удовлетворен. Мы воюем со второй (лучшей) армией в мире, я доволен. Мы теряем людей, я не удовлетворен. Мы не получили всего того оружия, которое хотели, я не могу быть удовлетворен, но и не могу слишком сильно жаловаться", - сказал Зеленский.

Президент Украины также выразил опасения, что война между Израилем и ХАМАСом поставит под угрозу поток западной военной помощи Киеву.

Зеленский - о контрнаступлении

Президент Зеленский дал откровенную оценку контрнаступлению ВСУ прошлым летом.

"Мы хотели получить более быстрые результаты. С этой точки зрения, к сожалению, мы не добились желаемых результатов. И это факт", — сказал глава государства.

По его словам, Украина не получила всего необходимого ей оружия от союзников, а ограничения в размерах Вооруженных сил не способствуют быстрому наступлению.

"Не хватает сил, чтобы быстрее достичь желаемых результатов. Но это не значит, что мы должны сдаться. Мы уверены в своих действиях. Мы боремся за то, что принадлежит нам", - сказал он.

Как сообщал Главред, издание The Economist опубликовало статью под названием "Путин сейчас, похоже, выигрывает войну в Украине". Автор статьи отмечает: у России впервые появились реальные шансы на победу в войне в Украине. Не в последнюю очередь это произошло благодаря нерешительности Запада в вопросе оказания помощи Киеву и отсутствия стратегического видения. Российский диктатор Владимир Путин может сохранять свой режим у власти еще много лет, и угроза агрессии никуда не исчезнет.

Бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине и экс-посол Соединенных Штатов при НАТО Курт Волкер призвал принять Украину в Альянс, несмотря на то, что идет война. По его мнению, это пошлет российскому диктатору сигнал, что продолжение агрессии не имеет смысла.

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