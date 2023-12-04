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Путина могут "сдать" под трибунал новые власти РФ после изменений в России – Тука

Алёна Воронина
4 декабря 2023, 02:30
Если в РФ сменится власть в случае переворота или из-за процессов дезинтеграции, то новое руководство может отдать Путина в международный суд для своей выгоды.
Владимир Путин, Георгий Тука
Путина могут "сдать" под трибунал новые власти РФ после изменений в России/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Российского диктатора Владимира Путина могут отдать в международный суд представители новой власти РФ, если в стране-агрессоре России сменится власть.

На такой шаг новому руководству страны-оккупанта придется пойти ради финансово-экономического сотрудничества с Западом, снятия санкций и разблокировки счетов. Такое мнение высказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука во время чата на Главреде.

Он отметил, что в нынешних условиях нереалистично увидеть Путина на скамье подсудимых в международном суде.

"Я бы очень хотел, чтобы он закончил на виселице, как это ранее предполагалось во время осуждения Нюрнбергским трибуналом. Сейчас смертных приговоров нет, только пожизненное заключение. Поэтому я хотел бы, чтобы Путин предстал перед международным судом. Но это нереалистично", – отметил Тука.

Но всё может измениться, если в РФ вследствие определенных процессов сменится власть, говорит он.

"Хотя в случае внутренних изменений в России можно предположить, что те люди, которые то ли в случае переворота в Кремле, то ли благодаря процессам дезинтеграции, которые начнутся внутри Российской Федерации, придут к власти, могут ради финансово-экономического сотрудничества с Западом, снятия санкций и разблокирования счетов арестовать бывшего на тот момент президента Путина и передать его в руки международного правосудия. Такой сценарий хоть и маловероятен, но предположить это можно", – сказал Тука.

Смотрите видео чата с Георгием Тукой, где он делится собственным прогнозом относительно дальнейшего течения войны в Украине:

Кто такой Георгий Тука

Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Война в Украине

Ранее военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетман рассказал об угрозе Третьей мировой. По его словам, если Украине вместе с западными партнерами, которые поставляют вооружение, не удастся разбить российскую армию, то начнется Третья мировая война.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Украина перешла на новый этап войны и назвал три ключевых решения. Украина и Запад должны четко определить цели в войне, нужно принять рабочие механизмы, которые снизят возможности России, считает Подоляк.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для Украины победа Путина стала бы трагедией, нужна помощь. Идет война на истощение, Украине надо помочь достичь своих целей на поле боя, сказал генеральный Столтенберг.

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