"День победы Украины постоянно откладывается": эксперт назвал причину

Уровень поддержки Украины вырос, но этой помощи недостаточно, чтобы победить. Чем меньше внимания к нашей стране, тем дальше откладывается наша победа.

https://glavred.info/ukraine/den-pobedy-ukrainy-postoyanno-otkladyvaetsya-ekspert-nazval-prichinu-10521862.html Ссылка скопирована

Чем меньше внимания к Украине, тем больше откладывается победа/ коллаж: Главред, фото: 93 ОМБр Холодный Яр, Главред

Нынешний уровень поддержки Украины Западом достаточен лишь для того, чтобы украинцы могли просто сдерживать страну-агрессора Россию, но недостаточен для нашей победы в войне. Чем меньше внимания и помощи мы будем получать, тем больше будет откладываться день победы.

Наша победа может быстрее приближаться, если в следующем году мы получим необходимые виды вооружения. Об этом сказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука во время чата на Главреде.

"На сегодняшний день уровень поддержки нас Западом, конечно, вырос, по сравнению с 2022 годом, но он не является достаточным для того, чтобы Украина могла победить. Он сейчас колеблется на том уровне, чтобы Украина могла просто сдерживать врага. Для победы этого недостаточно. Я бы очень хотел верить, что в следующем году мы получим те виды вооружения, которые позволят реализовать план освобождения территории нашей страны", – отметил Тука.

Он отметил, что сначала казалось, что вопрос предоставления Украине истребителей F-16 решится за неделю-две, но получение этих самолетов постоянно отодвигалось во времени. И так продолжается уже полгода.

"Сейчас начат процесс обучения пилотов, но и он может длиться до полугода. Огромная проблема оказалась не в мастерстве наших летчиков, а в их плохом знании английского языка, а также в почти нулевом уровне знания английского языка у того персонала, который будет обслуживать эти самолеты. К сожалению, это очень тормозит процесс", – рассказал Тука.

По его словам, чем меньше поддержки и помощи будет получать Украина, тем на более длительное время будет откладываться наша победа.

"Хотелось бы верить, что в следующем году нам удастся реализовать все наши стремления. Но мы должны учитывать те турбулентные процессы, которые сейчас начались в США, на события, которые сейчас разворачиваются на Ближнем Востоке, а также не исключаю, что россиянам удастся раздуть еще один очаг войны на планете. Всё это отвлекает внимание от освобождения территорий Украины и ресурсную помощь. Чем меньше внимание и чем меньше помощь, тем нам труднее, и тем больше откладывается день победы", – подытожил Тука.

Смотрите видео чата с Георгием Тукой, где он делится собственным прогнозом относительно дальнейшего течения войны в Украине:

Кто такой Георгий Тука Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Война в Украине

Ранее военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетман рассказал об угрозе Третьей мировой. По его словам, если Украине вместе с западными партнерами, которые поставляют вооружение, не удастся разбить российскую армию, то начнется Третья мировая война.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Украина перешла на новый этап войны и назвал три ключевых решения. Украина и Запад должны четко определить цели в войне, нужно принять рабочие механизмы, которые снизят возможности России, считает Подоляк.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для Украины победа Путина стала бы трагедией, нужна помощь. Идет война на истощение, Украине надо помочь достичь своих целей на поле боя, сказал генеральный Столтенберг.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.