Оккупанты, которые расстреляли украинских пленных, уже ликвидированы: детали

Украинские военные взяли штурмом позицию, где находились эти захватчики, и уничтожили их.

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Оккупанты, которые расстреляли украинских пленных, вероятно, уже ликвидированы, говорит Барабаш/ коллаж: Главред, фото: скрин

Защитники Украины, вероятно, уже ликвидировали российских оккупантов, расстрелявших пленных украинских военных.

Захватчики были уничтожены во время штурма позиции. Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телеканала FREEДОМ.

Двое украинских военных решили сдаться в плен, потому что у них закончился боекомплект, а российские захватчики подошли к позиции. Но когда они вышли с поднятыми руками, оккупанты хладнокровно их расстреляли.

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По словам Барабаша, позже украинские воины взяли штурмом эту позицию и уничтожили всех захватчиков, которые там были.

"Они (двое украинских бойцов – ред.) сдавались в плен действительно потому, что у них закончился боекомплект. Насколько мне известно, чуть позже наши ребята взяли штурмом эту позицию, и все (оккупанты – ред.), кто там находился, были ликвидированы", – рассказал начальник Авдеевской МВА.

Оккупанты, расстрелявшие украинских пленных, вероятно, уже ликвидированы, говорит Барабаш/ скрин

Смотрите видео с комментарием Виталия Барабаша:

Расстрел оккупантами украинских пленных

Напомним, под Авдеевкой россияне расстреляли безоружных бойцов ВСУ, сдавшихся в плен. Оккупанты зашли на позиции 45-го ОСБ. Бойцы ВСУ были вынуждены сдаваться из-за нехватки боекомплекта. Когда защитники Украины вышли с поднятыми руками, чтобы сдаться в плен, захватчики открыли по ним огонь.

В Украине отреагировали на расстрел пленных бойцов ВСУ. В Вооруженных силах Украины проверяют видео расстрела российскими оккупантами украинских военных, которые сдавались в плен, предположительно, возле Степного Донецкой области.

Позже в ВСУ подтвердили гибель военных в результате расстрела оккупантами. Страна-агрессор Россия в очередной раз нарушила законы и обычаи войны, нормы международного права и жестоко расстреляла украинских пленных. В ВСУ призвали международное сообщество отреагировать и привлечь военное руководство России к ответственности.

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