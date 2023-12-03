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"Идет 3-я волна штурмов": оккупанты собираются бросить на Авдеевку тяжелую технику

Алёна Воронина
3 декабря 2023, 11:04обновлено 3 декабря, 12:06
Захватчики ждут улучшения погоды, чтобы отправить на штурм города тяжелую технику.
Авдеевка, украинские военные
Оккупанты собираются бросить на Авдеевку тяжелую технику/ коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада сил теробороны ВСУ, Instagram libcos

Российские оккупанты ждут лучших погодных условий, чтобы отправить в штурм на Авдеевку тяжелую технику.

Об этом рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона. Он отметил, что самыми сложными направлениями сейчас остаются район Степного, коксохима и Авдеевской промзоны.

"Сейчас идет уже третья волна их штурмовых действий. Конечно, что (они, – ред.) отличаются. Первая волна – это они ехали на технике, как на параде. Вторая волна – они поняли, что так нельзя... Они разделили эти колонны на более мелкие и пошли с нескольких направлений. Третья волна – это в основном применение пехоты... Я так понимаю, что сейчас стараются держать до лучших благоприятных погодных условий и будут пытаться штурмовать с большим применением техники", – считает Барабаш.

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Также он рассказал, что российские оккупанты во время третьей волны штурмов открыли еще два направления для атак – это промзона Авдеевки и со стороны Донецка через Спартак. Такие действия захватчиков оттягивают внимание украинских воинов.

Барабаш отметил, что оккупанты атакуют Авдеевский коксохим и днем, и ночью. На том направлении очень горячо, захватчики "лезут почти постоянно". По словам главы Авдеевской МВА, для оккупантов Авдеевский коксохим имеет определенное "сакральное" значение, как "Азовсталь" в Мариуполе.

Ситуация возле Авдеевки

Раньше в ВСУ опровергли слухи о продвижении РФ на территорию Авдеевского коксохима. Российские оккупанты ежедневно штурмуют Авдеевку и безуспешно пытаются попасть на территорию Авдеевского коксохимического завода.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отмечал, что РФ изменила тактику возле Авдеевки из-за огромных потерь. Оккупанты вынуждены действовать малыми штурмовыми группами и избегать скоплений техники, потому что украинские воины в огромных количествах уничтожают силы и средства врага.

Офицер "Легиона Свободы" Максим Морозов отмечал, что россияне могут начать штурм Авдеевки. Промзона может стать так называемой "серой зоной", а оккупанты могут начать уличные бои уже в самом городе. Офицер спрогнозировал развитие событий в районе Авдеевки.

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