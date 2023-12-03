Каких событий на фронте стоит ожидать зимой: эксперт дал прогноз наступления ВСУ

Тука отметил, что верит в то, что руководство ВСУ вместе с нашими консультантами действует грамотно.

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Тука рассказал прогноз на войну зимой / коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада территориальной обороны

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука для сайта Главред рассказал, как погодные условия и наступление зимы повлияют на наше наступление.

Эксперт рассказал, что все будет зависеть от погоды и активного использования тяжелой бронированной техники на двух этапах.

"Первый - когда россияне заходили на территорию Украины, тогда одна-две гадости даже успели заехать на Оболонь в Киеве. Тогда их сожгли немало. Второй - попытка этим летом, когда подогретые политиками ВСУ приняли решение о контрнаступлении и натолкнулись на неизвестные нашей разведке безумные минные поля. Эти минные поля остановили продвижение бронетехники", - отметил Тука.

Он считает, что говорить о каких-то перспективах сложно.

"Я не специалист в вопросах военного искусства. Просто верю, что руководство ВСУ вместе с нашими консультантами действует грамотно. Хотел бы только одного - чтобы политическое руководство не вмешивалось в деятельность руководства ВСУ", - добавил эксперт.

Смотрите видео чата с Георгием Тукой, где он делится собственным прогнозом относительно дальнейшего течения войны в Украине:

Напомним, что экс-глава ЦРУ назвал причину, почему в летнем контрнаступлении ВСУ не было прорыва. По его словам, причиной этого стали задержки в оказании военной помощи от Запада.

РФ изменила тактику возле Авдеевки из-за огромных потерь. Оккупанты вынуждены действовать малыми штурмовыми группами и избегать скоплений техники, потому что украинские воины в огромных количествах уничтожают силы и средства врага.

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