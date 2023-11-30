Россия запустила по Украине 20 дронов: в ВСУ рассказали о попаданиях и целях оккупантов

Ночью россияне запустили дроны с юго-восточного направления. Первая волна БПЛА была успешно уничтожена в Одесской области.

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Цели российской ночной атаки беспилотниками по Украине / коллаж: Главред, фото: Википедия, pexels.com

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что во время ночной атаки дронами-камикадзе по Украине 30 ноября у россиян были неизменные цели - это военные объекты и объекты критической инфраструктуры. Каждый раз враг корректирует маршруты полетов БПЛА.

"Цели неизменны. Объекты, которые они хотят поражать - у них есть большие списки. Я думаю, что все цели в конце концов известны и им, и мы можем догадываться. Мы не можем официально об этом говорить, это военные объекты, критической инфраструктуры", - сказал представитель Воздушных сил в эфире телемарафона "Єдині новини".

Юрий Игнат отметил, что враг каждый раз меняет маршруты полетов дронов.

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"Обычно враг каждый "Шахед" запрограмовывает на ту или иную цель. Ну летят они в конце концов по известным маршрутам. Каждый раз они корректируют эти маршруты, меняют их, чтобы мы не ожидали их в том направлении, в котором они летели буквально вчера", - пояснил Игнат.

Он добавил, что ночью россияне запустили дроны с юго-восточного направления. Первая волна БПЛА была успешно уничтожена в Одесской области.

"А дальше уже противник по отработанной схеме, применяя несколько направлений, и в северные области были направлены БПЛА, которые уничтожались по мере следования. А также - Запад, вплоть до Хмельницкой области. Именно там заканчивают они свои маршруты. Жаль, что не было такого результата, как вчера, когда 100% было уничтожено. Но 14 из 20-ти - это очень и очень неплохой результат", - отметил Игнат.

Работа ПВО

ПВО сбила 14 БПЛА / фото: t.me/kpszsu

В Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины сообщили, что в ночь на 30 ноября противник атаковал 20-ю ударными БПЛА типа "Shahed" с двух направлений: оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск-РФ.

"Кроме того, оккупанты нанесли удар по Донетчине восемью зенитными управляемыми ракетами С-300. К отражению воздушного нападения привлечены, истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил ты Сил обороны Украины", - отметили в пресс-службе.

В результате боевой работы ПВО уничтожено 14 ударных БПЛА. Противовоздушная оборона работала в южных, восточных и центральных областях государства.

Обстрел Одесской Области

Глава Одесской ОВА Олег Кипер в своем Telegram-канале сообщил, что в результате российской атаки повреждено здание. К счастью, оно не использовалась для жилья. Пожар оперативно ликвидировали спасатели, пострадавших нет.

"Ночью российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Пять "Шахедов" уничтожили наши силы ПВО", - написал Кипер.

Атака РФ по Одесчине / скриншот: t.me/odeskaODA

Атака РФ по Украине

Напомним, что ночью 30 ноября РФ ударила ракетами по трем городам. В Покровске пострадала семья с двумя детьми: 16-летним парнем и 6-месячным малышом. Парамедики полиции спасли младенца.

В ВСУ рассказали о ночной атаке дронов на Хмельнитчине. Игнат заявил, что силы противовоздушной обороны Украины во время вражеской атаки 29 ноября сбили все беспилотники. Большинство дронов было направлено на Хмельнитчину.

Возле двух АЭС в Украине прогремели мощные взрывы. Группа МАГАТЭ, которая наблюдает за ситуацией на Хмельницкой атомной электростанции, сообщила, что услышала несколько взрывов поблизости.

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