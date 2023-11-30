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Ночью РФ ударила ракетами по трем городам: пострадали 4 ребенка, в том числе младенец

Анна Ярославская
30 ноября 2023, 08:06
В Покровске пострадала семья с двумя детьми: 16-летним парнем и 6-месячным малышом. Парамедики полиции спасли младенца.
Ракетный удар по Покровскому району
Ракетный удар по Покровскому району / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция, МО РФ

В ночь на 30 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар шестью ракетами С-300 по Покровскому району Донецкой области. Под обстрелы попали Покровск, Новоградовка и Мирноград. В результате пострадали 10 человек, среди них 4 ребенка. Еще пять человек ищут под завалами.

Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, в Покровске пострадала семья с двумя детьми: 16-летним парнем и 6-месячным младенцем. Парамедики полиции спасли младенца. Также ранение получил еще 13-летний мальчик.

Поврежден многоквартирный и 9 частных домов, отдел полиции, автомобили, гаражи.

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"Один из снарядов взорвался во дворе дома, где жила семья с двумя детьми. В результате обстрела была разрушена крыша и стены дома, семья оказалась под завалами. Парамедик полиции помог выбраться из-под руин мужчине, у которого на руках был окровавленный младенец. Осмотрев мальчика, полицейский закутал его и быстро доставил в больницу. Угрозы жизни полугодового Илая нет", - говорится в сообщении.

Под удар оккупантов попали три города на Донбассе
Под удар оккупантов попали три города на Донбассе / Фото: Нацполиция

В Новоградовке оккупанты попали в многоэтажное здание. Ранен 13-летний ребенок. Сейчас на месте ракетного удара продолжают работать полицейские и работники ГосЧС. Под завалами, вероятно, могут находиться еще 5 человек, среди них ребенок.

В результате атаки разрушены жилые дома
В результате атаки разрушены жилые дома / Фото: Нацполиция

Мирноград: россияне ударили двумя ракетами из ЗРК "С-300". Разрушений есть в отделе полиции.

На местах попаданий всю ночь работают ГосЧС и полиция. Поисково-спасательная операция идет, полицейские документируют последствия российских ударов.

Как сообщал Главред, РФ готовит массированные ракетные удары. Одна из целей России - ослабление противовоздушной обороны Украины, не исключили в разведке Британии.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия накопила примерно вдвое меньше ракет, чем в прошлом году. По его словам, оккупанты будут больше рассчитывать на дроновые атаки.

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