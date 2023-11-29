РФ готова массированно бить по Украине: в ВСУ предупредили об угрозе атак

Россия накопила примерно вдвое меньше ракет, чем в прошлом году, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Как подчеркнул он в эфире информационного марафона, в этом году оккупанты будут больше рассчитывать на дроновые атаки.
По его словам, дроны-камикадзе Shahed-136 постоянно меняют маршруты, чтобы не попадаться мобильным группам — БПЛА идут по дорогам, границам областей и рекам, а каждый "Шахед" имеет свою цель.
"Именно поэтому они уничтожаются на подступах к городам и объектам, по которым РФ хочет ударить", - добавил спикер.
Оценивая число накопленных РФ ракет представитель ВС пояснил, что около 900 единиц – это не "невероятное количество".
"Это примерно вдвое меньше, чем было в прошлом году. Интенсивность ракетных атак в прошлом отопительном сезоне была очень высокой. В этот раз будет больше дронов", - добавил Игнат.
Кто такой Юрий Игнат
Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).
Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".
По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".
В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Удары РФ по Украине
Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ готовит массированные ракетные удары. Одна из целей России - ослабление противовоздушной обороны Украины, не исключили в разведке Британии.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев прикрывают три радиуса ПВО. Боевое крещение комплекс Patriot прошел, когда РФ безуспешно атаковала столицу "Кинжалами".
Как ранее сообщалось, Владимир Зеленский назвал сроки и вероятные цели массированных ракетных ударов РФ. Украина лучше подготовлена к возможным российским атакам, чем в прошлом году, подчеркнул президент.
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