РФ готова массированно бить по Украине: в ВСУ предупредили об угрозе атак

РФ уже накопила около 900 ракет, которыми может бить по Украине, предупредил Юрий Игнат.

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Юрий Игнат оценил угрозы новых ударов РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Россия накопила примерно вдвое меньше ракет, чем в прошлом году, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Как подчеркнул он в эфире информационного марафона, в этом году оккупанты будут больше рассчитывать на дроновые атаки.

По его словам, дроны-камикадзе Shahed-136 постоянно меняют маршруты, чтобы не попадаться мобильным группам — БПЛА идут по дорогам, границам областей и рекам, а каждый "Шахед" имеет свою цель.

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"Именно поэтому они уничтожаются на подступах к городам и объектам, по которым РФ хочет ударить", - добавил спикер.

Оценивая число накопленных РФ ракет представитель ВС пояснил, что около 900 единиц – это не "невероятное количество".

"Это примерно вдвое меньше, чем было в прошлом году. Интенсивность ракетных атак в прошлом отопительном сезоне была очень высокой. В этот раз будет больше дронов", - добавил Игнат.

Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Удары РФ по Украине

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ готовит массированные ракетные удары. Одна из целей России - ослабление противовоздушной обороны Украины, не исключили в разведке Британии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев прикрывают три радиуса ПВО. Боевое крещение комплекс Patriot прошел, когда РФ безуспешно атаковала столицу "Кинжалами".

Как ранее сообщалось, Владимир Зеленский назвал сроки и вероятные цели массированных ракетных ударов РФ. Украина лучше подготовлена к возможным российским атакам, чем в прошлом году, подчеркнул президент.

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