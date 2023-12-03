"Если она была целью – это еще хуже": Гетьман сказал, на что указывает отравление Будановой

Майор запаса сказал, что жена Буданова либо была точной целью, либо была отравлена, потому что "попала под раздачу".

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Гетман объяснил, на что указывает отравление Будановой/ коллаж: Главред. фото: скрин, Facebook

Жена главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, которую отравили тяжелыми металлами, могла "попасть под раздачу". Яд мог предназначаться не непосредственно для нее, а для других работников ГУР, ведь известно, что пострадал также ряд работников ведомства.

Однако возможен также второй вариант – что целью отравления была именно Марианна Буданова. И если это так, то это еще хуже, ведь указывает на то, что враг пытается атаковать семьи военных и сотрудников спецслужб, чтобы психологически на них давить. Такое мнение высказал военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в интервью ТСН.uа.

Он отметил, что за отравлением стоит страна-агрессор Россия, ведь такие поступки ей присущи.

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По словам Гетьмана, враги могли пытаться отравить работников ГУР из-за их эффективной борьбы против РФ.

"Разведка, Служба безопасности Украины – это такие структуры, которые докладывают всем нам с вами, какие действия они предпринимают, это определенные атаки по военным объектам, в том числе на территории РФ. Поэтому, конечно, они будут пытаться этих людей каким-то образом убирать. Они это делают с помощью яда", – сказал военный обозреватель.

Однако не исключен и второй вариант – что враги пытались отравить именно жену Буданова.

"Намеренно ли была атака на жену Буданова, или она просто попала под раздачу, потому что там пострадали другие сотрудники ГУР? Возможно, они не планировали отравлять ее лично. А если планировали, то это еще хуже. Это значит, что они начинают борьбу с военными, сотрудниками спецслужб, пытаются психологически на них давить, атакуя семью. Говорят, что у нее нет каких-то серьезных осложнений, вроде всё нормально", – отметил Гетьман.

Он выразил уверенность, что проведение нужных исследований позволит понять, как яд попал в организм. Также Гетьман уверен, что ГУР и СБУ найдут преступника.

Отравление жены главы ГУР

Во вторник, 28 ноября, стало известно, что жену Буданова отравили, она в больнице. У Марианны Будановой диагностировали отравление тяжелыми металлами. Расследуется попытка убийства.

Позже стало известно, что жену Буданова и сотрудников ГУР "отравили через еду". Кроме Марианны, отравление тяжелыми металлами также обнаружили у нескольких сотрудников ГУР Украины. У самого Кирилла Буданова отравление не установлено. С его здоровьем все в порядке.

В ГУР рассказали, кто расследует дело отравления жены Буданова. Дело об отравлении сотрудников ГУР и супруги руководителя ведомства Буданова расследуется в рамках нескольких статей, сказал спикер ГУР МО Андрей Юсов. Расследование происходит в самой военной разведке. В рамках расследования будет принято решение о подключении других правоохранительных органов.

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