УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Если она была целью – это еще хуже": Гетьман сказал, на что указывает отравление Будановой

Алёна Воронина
3 декабря 2023, 09:59
Майор запаса сказал, что жена Буданова либо была точной целью, либо была отравлена, потому что "попала под раздачу".
Марианна Буданова, Алексей Гетман
Гетман объяснил, на что указывает отравление Будановой/ коллаж: Главред. фото: скрин, Facebook

Жена главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, которую отравили тяжелыми металлами, могла "попасть под раздачу". Яд мог предназначаться не непосредственно для нее, а для других работников ГУР, ведь известно, что пострадал также ряд работников ведомства.

Однако возможен также второй вариант – что целью отравления была именно Марианна Буданова. И если это так, то это еще хуже, ведь указывает на то, что враг пытается атаковать семьи военных и сотрудников спецслужб, чтобы психологически на них давить. Такое мнение высказал военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в интервью ТСН.uа.

Он отметил, что за отравлением стоит страна-агрессор Россия, ведь такие поступки ей присущи.

видео дня

По словам Гетьмана, враги могли пытаться отравить работников ГУР из-за их эффективной борьбы против РФ.

"Разведка, Служба безопасности Украины – это такие структуры, которые докладывают всем нам с вами, какие действия они предпринимают, это определенные атаки по военным объектам, в том числе на территории РФ. Поэтому, конечно, они будут пытаться этих людей каким-то образом убирать. Они это делают с помощью яда", – сказал военный обозреватель.

Однако не исключен и второй вариант – что враги пытались отравить именно жену Буданова.

"Намеренно ли была атака на жену Буданова, или она просто попала под раздачу, потому что там пострадали другие сотрудники ГУР? Возможно, они не планировали отравлять ее лично. А если планировали, то это еще хуже. Это значит, что они начинают борьбу с военными, сотрудниками спецслужб, пытаются психологически на них давить, атакуя семью. Говорят, что у нее нет каких-то серьезных осложнений, вроде всё нормально", – отметил Гетьман.

Он выразил уверенность, что проведение нужных исследований позволит понять, как яд попал в организм. Также Гетьман уверен, что ГУР и СБУ найдут преступника.

Отравление жены главы ГУР

Во вторник, 28 ноября, стало известно, что жену Буданова отравили, она в больнице. У Марианны Будановой диагностировали отравление тяжелыми металлами. Расследуется попытка убийства.

Позже стало известно, что жену Буданова и сотрудников ГУР "отравили через еду". Кроме Марианны, отравление тяжелыми металлами также обнаружили у нескольких сотрудников ГУР Украины. У самого Кирилла Буданова отравление не установлено. С его здоровьем все в порядке.

В ГУР рассказали, кто расследует дело отравления жены Буданова. Дело об отравлении сотрудников ГУР и супруги руководителя ведомства Буданова расследуется в рамках нескольких статей, сказал спикер ГУР МО Андрей Юсов. Расследование происходит в самой военной разведке. В рамках расследования будет принято решение о подключении других правоохранительных органов.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Кирилл Буданов Алексей Гетьман
Реклама

Главное за день

РФ устроила ночную атаку, ракету сбить не удалось: все подробности

РФ устроила ночную атаку, ракету сбить не удалось: все подробности

08:57 Украина
Россияне расстреляли украинских пленных: в ВСУ подтвердили гибель военных

Россияне расстреляли украинских пленных: в ВСУ подтвердили гибель военных

08:09 Украина
"На это уйдут годы": эксперт оценил, сможет ли РФ захватить крупные города Украины

"На это уйдут годы": эксперт оценил, сможет ли РФ захватить крупные города Украины

04:40 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:10

Каких событий на фронте стоит ожидать зимой: эксперт дал прогноз наступления ВСУ

10:05

Гости будут просить еще: рецепт непревзойденного мандаринового десерта к Новому году

09:59

"Если она была целью – это еще хуже": Гетьман сказал, на что указывает отравление Будановой

09:25

Гороскоп на неделю с 4 по 10 декабря: Скорпионы - позаботьтесь о себе, Девы - потерпите

09:07

"Пережить украинцев": глава Пентагона назвал большую ошибку диктатора России

Решающим в войне будет 2024 год, удары по РФ могут привести к бунту или революции – МусиенкоРешающим в войне будет 2024 год, удары по РФ могут привести к бунту или революции – Мусиенко
08:57

РФ устроила ночную атаку, ракету сбить не удалось: все подробности

08:10

Бои в Авдеевке: что происходит на фронтемнение

08:09

Россияне расстреляли украинских пленных: в ВСУ подтвердили гибель военных

07:28

Много снега и сильный ветер: в ISW раскрыли, как непогода на фронте замедляет войну

Реклама
06:49

С чего вы взяли, что Путин хочет с вами договариваться?мнение

06:25

Как правильно – "Фейсбук" или фейсбук, "Ютуб" или ютуб: языковед расставил точки над "і"Видео

04:40

"На это уйдут годы": эксперт оценил, сможет ли РФ захватить крупные города УкраиныВидео

03:24

Плохо для здоровья: фармацевт рассказал, почему нельзя застилать постель утром

02:43

Это поможет сэкономить: эксперты назвали идеальную температуру для стирки постели

02:12

Точно не упадете: как сделать так, чтобы обувь не скользила

01:44

"Могли зайти в тыл врага на Луганщину": эксперт объяснил, что мешает контрнаступлению ВСУВидео

01:20

Расстрел пленных бойцов ВСУ: реакция на зверское преступление оккупантов РФ

02 декабря, суббота
23:15

Новая фаза войны: майор ВСУ объяснил слова Зеленского и назвал сроки

23:07

Цвет одежды по дням: как выбрать правильный цвет для каждого дня недели

23:07

"Завидуйте из своих трущоб": Волочкова вызверилась на хейтеровВидео

Реклама
22:39

Хочу поблагодарить Дубай: Потап бизнес-классом снова махнул в ОАЭ

22:24

Россияне остались без командования: фронт на левом берегу Днепра под угрозой

22:07

Влюблена и счастлива: Даша Астафьева поделилась новыми фактами о личномВидео

21:57

"Будет одна большая Буча": экс-военный рассказал о планах оккупантов на 2025 год

21:41

Спикер Джонсон становится сторонником помощи США Украине: СМИ назвали причину

21:25

Что категорически нельзя делать вечером: вы можете обречь семью на бедность

21:03

"Не хочу общаться с теми, кто там живет": известный ведущий разнес Галкина и "хороших русских"

20:50

"Путин обманул": в РФ жестко "прессуют" взбунтовавшихся жен мобилизованных

20:26

Начнутся серьезные финансовые проблемы: что нельзя делать 3 декабря

19:51

Непрерывных штурмовых действий нет: военный ВСУ назвал причину

19:50

У Зеленского анонсировали новый подход к мобилизации и назвали главные изменения

19:43

"Для РФ война уже проиграна": Пионтковский назвал 2 фактора, которые на это указывают

19:37

На планете вот-вот вспыхнет очередная война, в которую США должны будут вмешатьсямнение

19:24

Путин увеличивает численность российской армии: в Белом доме отреагировали

19:22

Украину накрывает сильный шторм: будет бушевать мощный ветер и снегопады

18:55

Кубинские наемники появились в Украине: для чего их использует РФ

18:52

"Новые взрывы": РФ может развязать еще одну войну – Тука дал неожиданный прогнозВидео

18:39

К чему падает ложка и чего стоит бояться: о чем говорит древняя примета

18:32

Вы неправильно умываетесь: дерматолог рассказала, как выглядеть моложе

18:10

Гремучая смесь: можно ли запивать рыбу молоком, ответ на этот вопрос вас удивит

Реклама
18:08

"Не ожидали такой дерзости": военные ВСУ устроили оккупантам смертельный "сюрприз"

18:00

Блэкаут по всей территории Украины: в Минэнерго назвали 2 возможные причины

17:33

Германия передает Украине новый пакет военной помощи: что получат ВСУ

17:33

Смертельная пьянка: в Крыму отравили водкой десятки оккупантов – детали диверсии

17:24

Порошенко не выпустили за границу: СБУ рассказала, что кроется за этим запретом

17:23

Почти 100 военных освободили из плена: Зеленский раскрыл новый формат обмена

16:48

Почти 9 тысяч оккупантов: в ВСУ раскрыли потери врага на Бахмутском направлении

16:37

Завянет и осыпется: эксперты назвали 3 места, куда нельзя ставить елку

16:26

Март может стать переломным моментом: Зеленский допускает изменение хода войны

16:20

Под Авдеевкой россияне расстреляли сдавшихся в плен безоружных бойцов ВСУ

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять