'Пережить украинцев': глава Пентагона назвал большую ошибку диктатора России

Глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, что российский диктатор Путин уверен, что несмотря на международную изоляцию он сможет пережить Украину и ее западных партнеров, но он ошибается.
"Сейчас, несмотря на свою изоляцию, Путин считает, что он может пережить украинцев. Но он ошибается. Сейчас Путин также думает, что он может пережить нас. он считает, что наша коалиция распадется, что наша сила воли угаснет, а наша демократия просто отвлечется. Но в который раз Путин ошибается", - заявил Остин, передает Минобороны США.
Он заявил, что власти Соединенных Штатов должны постоянно объяснять своим гражданам важность поддержки Украины.
Напомним, что США перенесли поставки Украине дальнобойных авиабомб GLSDB. Украине придется подождать до следующего года, прежде чем она получит свою первую крупную партию реактивных бомб GLSDB.
Спикер Джонсон становится сторонником помощи США Украине. Судьба предложения о помощи на 60 миллиардов во многом зависит от позиции Майка Джонсона, пишет WSJ.
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