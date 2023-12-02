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Спикер Джонсон становится сторонником помощи США Украине: СМИ назвали причину

Алексей Тесля
2 декабря 2023, 21:41
Судьба предложения о помощи на 60 миллиардов во многом зависит от позиции Майка Джонсона, пишет WSJ.
Майк Джонсон
Майк Джонсон склоняется к необходимости помощи Украине / Коллаж Главред, фото скриншот с видео, pixabay

Помощь Украине является для США "критическим приоритетом", заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

Эта позиция диссонирует в его ранее озвученными заявлениями, в которых он выступал противником дополнительной помощи Украине, пишет Wall Street Journal.

"Мы не можем позволить Владимиру Путину маршировать по Европе, и мы понимаем необходимость помощи", - цитирует издание слова Джонсона.

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Журналисты при этом отмечают, что финансирование для Киева является частью сложных переговоров между политиками США и одновременной проверкой лидерства Джонсона. Напоминается, что дискуссии в Республиканской партии по сокращению расходов и стратегии США привели к увольнению с должности предшественника Джонсона – конгрессмена Кевина Маккарти.

Вместе с тем авторы материала уточняют, что судьба предложения по иностранной помощи, которая включает около 60 миллиардов долларов США для финансирования помощи Украине в войне с РФ и пополнения запасов оружия в США, во многом зависит от Джонсона.

Также не исключается, что отдельные члены Палаты могут предложить резолюцию по отстранению спикера Джонсона от должности, как это произошло с Маккарти, "если они решат, что он переступает черту".

При этом близкие к Джонсону политики говорят, что он искренне волнуется за Украину, однако продолжает требовать ответственности за миллиарды, присланные на помощь нашей стране, указывая на неоднократную неспособность администрации изложить четкий план победы или спрогнозировать финал.

В свою очередь ряд сенаторов отмечают, что Джонсон представит пакет экстренной помощи, который включает помощь Украине, даже если ему придется выдержать негативную реакцию правых. Не исключено, что на его позицию влияет и то, что спикер имеет больше доступа к разведывательным данным высокого уровня, добавляет WSJ.

Помощь США Украине

Ранее сообщалось о том, что в Конгрессе США будут голосовать за помощь Украине. Голосование за выделение военной помощи Украине, которую просит предоставить президент США Джо Байден, может состояться в Конгрессе 4 декабря. Об этом сообщает Politico со ссылкой на лидера большинства в Сенате, демократа Чака Шумера.

Напомним, Палата представителей США одобрила проект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. Законопроект спикера Майка Джонсона был принят, чтобы предотвратить "шатдаун".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новом оборонном пакете от США. Защитники Украины получат больше боеприпасов именно тогда, когда они так нужны на поле боя, подчеркнул украинский президент.

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новости США Конгресс США война России и Украины Майк Джонсон
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