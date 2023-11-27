Когда в Конгрессе США будут голосовать за помощь Украине: в Politico узнали дату

Есть около 60 голосов за то, чтобы направить Украине еще десятки миллиардов, но республиканцы не сделают этого без согласия о политике безопасности границы.

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Голосование в Конгрессе по помощи Украине может состояться 4 декабря – Politico / Коллаж: Главред, фото: Фото: US Department of Defense, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, pixabay.com

Голосование за выделение военной помощи Украине, которую просит предоставить президент США Джо Байден, может состояться в Конгрессе 4 декабря. Об этом сообщает Politico со ссылкой на лидера большинства в Сенате, демократа Чака Шумера.

Как отмечает издание, объявление Шумера давит на законодателей, чтобы они пришли к согласию относительно политики о безопасности границы, поскольку она сочетается с помощью для Украины и Израиля. Шумер назвал это требование "самым большим препятствием" для предоставления новых средств на защиту Украины от России и войны Израиля с ХАМАС.

Лидер Демократической партии сказал, что его фракция из 51 члена готова работать для решения вопросов иммиграции, но предупредил, что если Республиканская партия займет слишком жесткую позицию, это может "поставить под угрозу весь" дополнительный законопроект. Он также призвал демократов больше сотрудничать с республиканцами, чтобы попытаться заключить сделку.

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Отмечается, что несколько недель назад была сформирована двухпартийная коалиция с надеждой достичь соглашения, которое бы соединило запрос Байдена на более 100 миллиардов долларов для Украины, Израиля, Тайваня и границы с изменениями политики США по предоставлению убежища и условно-досрочного освобождения.

Politico сообщает, что есть около 60 голосов за то, чтобы направить Украине еще десятки миллиардов, но республиканцы предупредили, что не сделают этого без согласия относительно политики о безопасности границы, поскольку считают, что спикер Майк Джонсон не будет рассматривать законопроект, в котором отсутствуют положения о безопасности границы. Конгресс дважды принимал законопроекты о расходах этой осенью, которые не учитывают помощь Украине, и в новом году ситуация только усложнится.Шумер также сказал, что в ближайшие дни состоится брифинг по Украине для всех сенаторов.

"Ничто не сделает таких автократов, как Путин или Си, сейчас более счастливыми, чем то, что Соединенные Штаты колеблются в поддержке украинского народа и его военных. Это не только украинская или трансатлантическая безопасность, это также и американская безопасность, потому что неконтролируемый Путин стал бы осмелевшим Путиным", - заявил Шумер.

Тем временем издание Bloomberg отмечает, что США будет очень трудно принять выделение новой помощи Украине и Израилю до конца этого года из-за разногласий в вопросе пограничной политики.

Республиканцы пытаются связать одобрение иностранной военной помощи с ужесточением пограничной политики.

"Конгресс потребует внесения поправок в законы, чтобы гарантировать, что граница вернется в прежнее состояние", - сказал председатель комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер в эфире NBC.

Белый дом запросил около 4 миллиардов долларов чрезвычайного финансирования для увеличения ресурсов на границе и противодействия потоку фентанила. Тернер сказал, что в этом предложении отсутствуют изменения в политике, которых добиваются консерваторы.

Сенатор Том Коттон в эфире Fox News Sunday заявил что главными политическими вопросами, которые беспокоят консерваторов, являются изменения в сфере предоставления убежища и условно-досрочного освобождения.

"В обмен на предоставление дополнительного финансирования Украине мы должны провести значительные и существенные реформы нашей пограничной политики", - отметил он.

Военная помощь Украине от США

15 ноября Палата представителей США одобрила проект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. Законопроект спикера Майка Джонсона был принят, чтобы предотвратить "шатдаун".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новом оборонном пакете от США. Защитники Украины получат больше боеприпасов именно тогда, когда они так нужны на поле боя, подчеркнул украинский президент.

После этого появились детали помощи от Пентагона. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о том, что Америка не может позволить Украине проиграть войну с Россией из-за того, что ей не хватит денег.

В Пентагоне опровергли информацию о том, что поставки нужных Украине снарядов стандарта НАТО упали на 30%.

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