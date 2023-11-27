УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Когда в Конгрессе США будут голосовать за помощь Украине: в Politico узнали дату

Анна Ярославская
27 ноября 2023, 07:25
Есть около 60 голосов за то, чтобы направить Украине еще десятки миллиардов, но республиканцы не сделают этого без согласия о политике безопасности границы.
Военная помощь, Конгресс США
Голосование в Конгрессе по помощи Украине может состояться 4 декабря – Politico / Коллаж: Главред, фото: Фото: US Department of Defense, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, pixabay.com

Голосование за выделение военной помощи Украине, которую просит предоставить президент США Джо Байден, может состояться в Конгрессе 4 декабря. Об этом сообщает Politico со ссылкой на лидера большинства в Сенате, демократа Чака Шумера.

Как отмечает издание, объявление Шумера давит на законодателей, чтобы они пришли к согласию относительно политики о безопасности границы, поскольку она сочетается с помощью для Украины и Израиля. Шумер назвал это требование "самым большим препятствием" для предоставления новых средств на защиту Украины от России и войны Израиля с ХАМАС.

Лидер Демократической партии сказал, что его фракция из 51 члена готова работать для решения вопросов иммиграции, но предупредил, что если Республиканская партия займет слишком жесткую позицию, это может "поставить под угрозу весь" дополнительный законопроект. Он также призвал демократов больше сотрудничать с республиканцами, чтобы попытаться заключить сделку.

видео дня

Отмечается, что несколько недель назад была сформирована двухпартийная коалиция с надеждой достичь соглашения, которое бы соединило запрос Байдена на более 100 миллиардов долларов для Украины, Израиля, Тайваня и границы с изменениями политики США по предоставлению убежища и условно-досрочного освобождения.

Politico сообщает, что есть около 60 голосов за то, чтобы направить Украине еще десятки миллиардов, но республиканцы предупредили, что не сделают этого без согласия относительно политики о безопасности границы, поскольку считают, что спикер Майк Джонсон не будет рассматривать законопроект, в котором отсутствуют положения о безопасности границы. Конгресс дважды принимал законопроекты о расходах этой осенью, которые не учитывают помощь Украине, и в новом году ситуация только усложнится.Шумер также сказал, что в ближайшие дни состоится брифинг по Украине для всех сенаторов.

  • "Ничто не сделает таких автократов, как Путин или Си, сейчас более счастливыми, чем то, что Соединенные Штаты колеблются в поддержке украинского народа и его военных. Это не только украинская или трансатлантическая безопасность, это также и американская безопасность, потому что неконтролируемый Путин стал бы осмелевшим Путиным", - заявил Шумер.

Тем временем издание Bloomberg отмечает, что США будет очень трудно принять выделение новой помощи Украине и Израилю до конца этого года из-за разногласий в вопросе пограничной политики.

Республиканцы пытаются связать одобрение иностранной военной помощи с ужесточением пограничной политики.

"Конгресс потребует внесения поправок в законы, чтобы гарантировать, что граница вернется в прежнее состояние", - сказал председатель комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер в эфире NBC.

Белый дом запросил около 4 миллиардов долларов чрезвычайного финансирования для увеличения ресурсов на границе и противодействия потоку фентанила. Тернер сказал, что в этом предложении отсутствуют изменения в политике, которых добиваются консерваторы.

Сенатор Том Коттон в эфире Fox News Sunday заявил что главными политическими вопросами, которые беспокоят консерваторов, являются изменения в сфере предоставления убежища и условно-досрочного освобождения.

"В обмен на предоставление дополнительного финансирования Украине мы должны провести значительные и существенные реформы нашей пограничной политики", - отметил он.

Военная помощь Украине от США

15 ноября Палата представителей США одобрила проект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. Законопроект спикера Майка Джонсона был принят, чтобы предотвратить "шатдаун".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новом оборонном пакете от США. Защитники Украины получат больше боеприпасов именно тогда, когда они так нужны на поле боя, подчеркнул украинский президент.

После этого появились детали помощи от Пентагона. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о том, что Америка не может позволить Украине проиграть войну с Россией из-за того, что ей не хватит денег.

В Пентагоне опровергли информацию о том, что поставки нужных Украине снарядов стандарта НАТО упали на 30%.

Другие новости по теме:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости США военная помощь война России и Украины
Реклама

Главное за день

Когда в Конгрессе США будут голосовать за помощь Украине: в Politico узнали дату

Когда в Конгрессе США будут голосовать за помощь Украине: в Politico узнали дату

07:25 Мир
Российские оккупанты захватили часть промзоны в Авдеевке – ISW

Российские оккупанты захватили часть промзоны в Авдеевке – ISW

06:46 Украина
Еще один циклон ударит с новой силой: синоптик назвала дату жесткого ухудшения погоды

Еще один циклон ударит с новой силой: синоптик назвала дату жесткого ухудшения погоды

04:15 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

08:47

В боях с оккупантами погиб вице-президент Федерации шахмат Украины

08:19

Кому положены доплаты к пенсии в несколько тысяч гривен: категории украинцев

08:09

Повторяется сценарий Бахмута: Романенко оценил, удержат ли ВСУ Авдеевку

07:25

Когда в Конгрессе США будут голосовать за помощь Украине: в Politico узнали дату

06:46

Российские оккупанты захватили часть промзоны в Авдеевке – ISW

Украина весной-летом 2025-го выйдет на границы 1991 года и вступит в НАТО – СвитанУкраина весной-летом 2025-го выйдет на границы 1991 года и вступит в НАТО – Свитан
05:30

Как убрать жир со стекла духовки: простой и легкий способ

04:15

Еще один циклон ударит с новой силой: синоптик назвала дату жесткого ухудшения погоды

03:30

Кот будит ночью: следует ли сразу бежать к ветеринару

02:35

Что значит, если горят две щеки: таинственные приметы по дням недели

Реклама
02:00

Эпатажная первая леди Аргентины: кто такая Фатима Флорес - девушка Хавьера Милея

01:30

Путин готовит неожиданный удар: РФ планирует новую войну в Европе – прогноз

26 ноября, воскресенье
23:55

США могут не выделить новый пакет помощи Украине до конца года - Bloomberg

23:41

Alyosha намекнула на проблемы в отношениях с Тарасом Тополей

22:56

Путина окутал страх протестов солдатских жен, Кремль пытается откупиться – СМИ

22:26

Огромный огненный гриб и детонация: в РФ прогремел мощный взрыв

22:02

РФ наступает под Авдеевкой, ВСУ держатся на левобережье Херсонщины – Генштаб

21:50

Детское Евровидение-2023: кто победил и место Украины на конкурсеВидео

21:34

Гороскоп на декабрь 2023 для Львов: астролог назвала самые прибыльные даты месяцаВидео

21:21

Никогда не делайте это ночью: мольфар назвал 4 вещи, которые приводят к бедности и бедеВидео

21:03

Путин – крайне труслив: у РФ есть слабое место, которое влияет на войну – Подоляк

Реклама
20:01

Потап и Настя Каменских развелись: блогер рассказал, почему пара не признаетсяВидео

19:51

Будущее Украины: есть плохие новости и хорошиемнение

19:43

Нардеп Безуглая предложила уволить Залужного и вызвала скандал в сети

19:41

МВА – о ситуации в Авдеевке: погода стала "невоенной", враг меняет тактику

19:38

Гороскоп на декабрь: что принесет Скорпионам последний месяц 2023 года

19:32

Мощные снегопады, метели и порывы до 30 м/с: Украину накрыл сильный шторм

19:04

Дрон залетел и взорвался прямо в здании казармы: подробности атаки на Москву

18:33

Российская ПВО "пульнула" по своим же: под обстрелом оказался жилой дом

18:05

Война может выйти за пределы юга и востока Украины: генерал Наев назвал угрозу

18:04

Настоящая зимняя сказка: какой будет погода на Рождество и Новый год

17:56

Какие 7 дней в декабре нельзя игнорировать - гороскоп для Украины

17:52

Путинский "друг" Орбан выдал новое заявление об Украине: "гудит" вся сеть

17:40

Наталка Денисенко в слезах рассказала про экстренную операцию на груди

16:52

"Армия дронов и ГУР не выспались": Федоров заинтриговал заявлением об ударах по РФ

16:51

"Россияне лезут из всех щелей": ВСУ - об очень тяжелых боях за Авдеевку

16:34

Дешевые способы, как защитить лицо от холода

16:26

Гороскоп на неделю с 27 ноября по 3 декабря: Рыбам - самоанализ, Весам - потенциал роста

16:08

ВСУ могут нанести внезапный удар: генерал-разведчик назвал неожиданное направление

16:04

Кого нельзя пускать в дом 27 ноября, чтобы они не принесли беду: приметы

16:02

Партизаны Украины в Крыму нашли корабли РФ: где оккупанты их прячут, фото

Реклама
15:41

Ученица чародея овладела тайной колдовства: рецензия на мультфильм "Желание"Видео

15:15

Известная блогерша Настя Талпа беременна во второй разВидео

14:53

Разведка Украины узнала о планах РФ напасть на страны Балтии: заявление Латвии

14:46

Почему в Украине на улице оказалось огромное количество специалистовмнение

14:46

"Раздавить Россию": раскрыт неожиданный сценарий победы в войне с РФ

14:22

РФ перебросила системы С-400 из Калининграда в Украину: разведка Британии объяснила угрозу

14:17

Массированная атака БПЛА на Россию - "ответ" за Киев, РФ атаковали более 30 дронов

13:50

Женщина показала гениальный лайфхак из фольги, который не позволит коту залезть на елкуВидео

13:48

Гороскоп Таро на неделю с 27 ноября по 3 декабря: Деве - трудное решение, Стрельцу - расширение горизонтов

13:46

Массированный удар аналогом Shahed: в РФ паника из-за атаки неизвестных дронов

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять