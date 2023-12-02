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В ВСУ опровергли слухи о продвижении РФ на территорию Авдеевского коксохима

Анна Ярославская
2 декабря 2023, 09:48
Российские оккупанты ежедневно штурмуют Авдеевку и безуспешно пытаются попасть на территорию Авдеевского коксохимического завода.
Авдеевский коксохимический завод, ВСУ
Авдеевский коксохимический завод находится под контролем украинских военных / Коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/brygada47

Украинские военные контролируют Авдеевский коксохимический завод, хотя российские оккупанты активно пытаются его захватить. Об этом сообщает 47-я отдельная механизированная бригада.

Отмечается, что оккупанты не перестают штурмовать Авдеевку ежедневно. Они делают ставку на пехоту, местами применяют бронетехнику.

Воины 47 отдельной механизированной бригады вместе со смежными подразделениями ликвидируют оккупантов. Россияне несут потери в больших масштабах.

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Бойцы также опровергли слухи о якобы продвижении врага на территории Авдеевского коксохимического завода.

"Также враг очень активно, но безуспешно пытается попасть на территорию Авдеевского коксохима. Завод контролируют Вооруженные силы Украины", - сообщили защитники в Telegram.

Ситуация в Авдеевке - последние новости

30 ноября офицер "Легиона Свободы" Максим Морозов сообщил, что ситуация на Авдеевском направлении остается напряженной, поскольку противник продолжает атаковать позиции Сил обороны Украины, акцентируя внимание, в частности, на промзоне. По словам Морозова, именно промзона является одной из наиболее активных точек боевых действий.

1 декабря начальник службы по связям с общественностью 47-й бригады Дмитрий Лазуткин заявил, что оккупационные войска агрессора России стремятся к захвату коксохимического завода в Авдеевке, без которого город взять очень сложно. Враг систематически несет потери, ВСУ нуждаются в дронах. Обстановка на Авдеевском направлении стабильно тяжелая.

2 декабря в свежем отчете Института изучения войны сообщили, что Силы обороны Украины продолжают вести наступательные операции на Бахмутском направлении. ВСУ оттеснили российские войска с позиций севернее Хромового и восточнее Клещиевки и успешно контратаковали в районе Авдеевки.

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